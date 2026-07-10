Жезус: Кристиано никога няма да е проблем нито за Португалия, нито за мен

Новият селекционер на Португалия Жорже Жезус увери, че е в състояние да води националния тим на своята страна, и че лесно ще се приспособи към новото предизвикателство пред себе си. Той също така подчерта, че съставът разполага с големи качества, както и че за него не би било проблем, ако капитанът Кристиано Роналдо продължи да играе за „мореплавателите“.

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„Бих искал да благодаря на президента, че ми даде възможност да водя един от най-добрите национални отбори в света. Разполагаме с отбор, в който да вярваме и да оценяваме спектакъла, играчите и какво представлява той – нашият национален тим. Убеден съм във всичко, което означава за португалския народ, и съм много горд, че съм португалец. Сега съм селекционер на 11 млн. души. Аз и моят треньорски щаб идваме, за да печелим. Аз съм наставник много отвъд работата на терена. Единствената разлика е, че националният селекционер няма толкова много работни дни, колкото в даден клуб. Аз обаче се подготвих за това, така че няма да е много по-различно от това, ако бях в някой клуб.

Що се отнася до моята възраст, тя е 71 години, но аз се чувствам на 50. Мога да тренирам в продължение на два часа. Предизвикателството е трудно, но съм убеден, че ще побеждаваме. Разполагаме с голямо качество. Вярвам във всички, всеки един от тях има големи качества. Тези, които бяха на Мондиала, притежават тази класа. Португалия има много качествени юношески състави, но най-важно е настоящето. Не, няма нужда от обновяване на тима. Само шестима са над 30-годишни, а средната възраст е 28. Кристиано никога няма да е проблем нито за националния тим, нито за мен. Крис е символ на португалския футбол. Той иска да продължи в Ал-Насър и ще приключи кариерата си там. Лесно е да се работи с него“, коментира Жезус по време на днешното си представяне.

🚨🇵🇹 Jorge Jesus on Cristiano Ronaldo and the national team: “Cristiano will never be a problem for the national team, nor for me”.



“Cris is a symbol of Portuguese football. He wants to continue at Al Nassr and will end his career at Al Nassr. It’s easy to work with Cristiano”. pic.twitter.com/n7AOwAZF2o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

Неговото назначаване беше приветствано от президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса. „Днес започваме нова ера във федерацията. Представянето на Жезус представлява началото на добре дефинирана печеливша култура, която е утвърдена с убеждение и е приета като наш нов стандарт за високи постижения. Избрахме нов национален селекционер, чийто профил перфектно отразява това, което искаме за тази нова фаза: лидерство, амбиция и резултати. Жезус днес приема мисията да подготви един национален тим, който да е способен да се състезава в следващата Лига на нациите, Евро 2028 и Мондиал 2030, на който с гордост ще сме домакини. Един взискателен и всепризнат треньор, който е сред най-добрите в нашата история. Той е свикнал винаги да играе да победа, има силна идентичност и споделя нашата визия. С него Португалия винаги ще бъде по-близо до постигането на своята съдба, поставяйки си за цел да бъде най-добрият национален отбор в света“, заяви той.

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