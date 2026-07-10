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Бдин ще играе с румънци

  • 10 юли 2026 | 15:52
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Бдин ще играе с румънци

Две приятелски срещи с отбори от Румъния договори Бдин (Видин). На 25 юли е контролата с Калафат. За 8 август е насрочен спаринг с отбора на Пояна Маре. Сигурна е и проверката с Локомотив (Мездра) за 1 август. Воят се разговори и с други съперници за мачове. На 13 юли, видинския тим дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. Тренировъчният процес ще протича в местни условия.

Програмата за контролите:

25 юли: Бдин (Видин) – Калафат (Румъния)

1 август: Бдин (Видин)Локомотив (Мездра)

8 август: Бдин (Видин)  – Пояна Маре (Румъния)

15 август: Бдин (Видин)  – търси се съперник

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