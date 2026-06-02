Мартин Методиев: Прилично представяне на Бдин

Бдин (Видин) е на четвърто място в Северозападната Трета лига. Равносметката за сезона направи пред Sportal.bg треньора Мартин Методиев.

„Прилично представяне на отбора. Можеше да сме с една позиция по-нагоре в класирането. Изиграхме сезона с малка група футболисти. В последните мачове липсваше мотивация у момчетата. Отборите, които завършиха пред нас в първенството, ги елиминирахме в турнира за купата на Аматьорската лига и достигнахме до полуфинал. В турнира за купата на България отстранихме отбор от Втора лига и играхме със съперник от елита – Първа лига. Сред най-положителните неща в кампанията беше налагането на млади момчета, родени 2009 г., 2010 г. в мъжкия футбол. Вторият отбор на Бдин завърши на пето място. Пред него са отбори с опитни играчи и по-голям бюджет. Шанс да играят мъжки футбол получиха родени 2009 г., 2010 г., 2011 г. Видно е, че имат потенциал. Ще продължим да работим много сериозно с тях“.

