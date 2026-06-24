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Стадионът във Видин вече е с обновена сграда

  • 24 юни 2026 | 07:51
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Стадионът във Видин вече е с обновена сграда

Обновената сграда на стадион „Георги Бенковски“ във Видин вече е факт. Заместник-кметът на Община Видин инж. Румен Лилов откри новоремонтираната сграда на стадион „Георги Бенковски“ в града. На церемонията присъстваха ръководителят на проекта инж. Надежда Петрова и директорът на Общинско предприятие „Спортни имоти“ Юлиян Иванов.

Ремонтът на съоръжението е реализиран по проект „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на спортни сгради в стадион „Георги Бенковски”, гр. Видин“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, по процедура за предоставяне на средства „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

Общата стойност на проекта е 1 407 758 лева или 719 775 евро без ДДС, което представлява 100% безвъзмездно финансово подпомагане. Периодът на реализация е две години – от 24 юни 2024 до 24 юни 2026 година.

Основната цел на проекта е енергийно обновяване на сградния фонд, използван за развитие на спорта в град Видин, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки, както и подобряване на достъпа на лицата с увреждания, съгласно изискванията за универсален дизайн на съоръженията в урбанизирана територия.

По време на строителството са изпълнени следните задължителни мерки: топлоизолация на фасадни стени; топлоизолация на покрив; смяна на дограма; въвеждане на система за битово горещо водоснабдяване; изграждане на нова отоплителна система; изграждане на фотоволтаична инсталация и система за съхранение на енергия; смяна на осветителни тела.

След реализацията на проекта, енергопотреблението на сградата от клас на „G” постига клас „А”, като отговаря на изискването за сграда с близко до нулевото потребление на енергия. Внедряването на мерки за енергийна ефективност отговаря на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси, в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и добро финансово управление на публичните институции.

Инвестицията има значителен принос към подобряването на условията за осъществяване на спортни състезания и мероприятия, както и условията за провеждането на тренировъчната дейност на спортните клубове в град Видин.

Снимки: bdinvidin.bg

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