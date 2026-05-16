Ком се справи с Бдин и финишира на трето място

Ком (Берковица) се наложи с 3:2 над гостуващия му Бдин (Видин) и ще завърши първенството на третото място. Срещата е от 21-ия кръг на Северозападна Трета лига. Заслужен успех за селекцията на Венцеслав Иванов. Футболистите му можеха да бият по-изразително. Захари Светлиев обаче си вкара автогол още в началните 180 секунди – 0:1. Митко Панов обаче заличи пасива в 15-ата минута. После съотборникът му Николай Христов уцели гредата на видинската врата. Пропуски пред нея направиха Мариян Огнянов и Николай Джанков. След почивката футболистите от Берковица коригираха мерника си. Антон Костов се разписа в 70-ата минута. Скоро същото от фаул направи и Огнянов. Накрая Николай Цветков-Демона реализира второто попадение за Бдин.