Зарко продължава възстановяването си, цели се в завръщане през септември

Пилотът на LCR Хонда в MotoGP Йоан Зарко няма да се подлага на операция, тъй като възстановяването му протича дори по-добре от очакваното. В сряда, 1 юли, френският състезател посети доктор Бертран Сонери-Коте в Лион, за да бъде оценено настоящото състояние на коляното му.
След инцидента в Каталуния в средата на месец май, първоначалните ядрено-магнитни резонанси бяха направени, докато коляното му все още беше възпалено, което затрудни точната оценка на пълния обхват на контузията. С намаляването на отока последващите прегледи предоставиха по-ясна картина и по-положителна прогноза от първоначално очакваното, като първоначалните съмнения за по-сериозни травми не се потвърдиха. Медиалната колатерална връзка (МКВ) заздравява добре, докато задната кръстна връзка (ЗКВ), за която първоначално се смяташе, че е скъсана, също показва окуражаващи признаци на възстановяване. Предната кръстна връзка (ПКВ) обаче остава скъсана.
През последните няколко седмици френският състезател изчакваше заздравяването на изгаряне, преди да се подложи на операция. Междувременно той продължи да тренира и отбеляза стабилен напредък, което превърна неоперативния подход в напълно възможен вариант.
Йоан Зарко възобнови тренировки, все още не може да се оперира
Следвайки съветите на медицинския екип и предвид впечатляващия напредък на Зарко, за който лекарите съобщават, пилотът няма да се подлага на операция. Вместо това той ще продължи с рехабилитационна програма, фокусирана върху възстановяване и укрепване. В зависимост от бъдещи медицински оценки, целта е Зарко да се завърне на пистата през септември.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages