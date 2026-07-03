Зарко продължава възстановяването си, цели се в завръщане през септември

Пилотът на LCR Хонда в MotoGP Йоан Зарко няма да се подлага на операция, тъй като възстановяването му протича дори по-добре от очакваното. В сряда, 1 юли, френският състезател посети доктор Бертран Сонери-Коте в Лион, за да бъде оценено настоящото състояние на коляното му.

След инцидента в Каталуния в средата на месец май, първоначалните ядрено-магнитни резонанси бяха направени, докато коляното му все още беше възпалено, което затрудни точната оценка на пълния обхват на контузията. С намаляването на отока последващите прегледи предоставиха по-ясна картина и по-положителна прогноза от първоначално очакваното, като първоначалните съмнения за по-сериозни травми не се потвърдиха. Медиалната колатерална връзка (МКВ) заздравява добре, докато задната кръстна връзка (ЗКВ), за която първоначално се смяташе, че е скъсана, също показва окуражаващи признаци на възстановяване. Предната кръстна връзка (ПКВ) обаче остава скъсана.

Road to recovery 💪💪💪 pic.twitter.com/8v2wm2NxaQ — LCR Team (@lcr_team) July 3, 2026

През последните няколко седмици френският състезател изчакваше заздравяването на изгаряне, преди да се подложи на операция. Междувременно той продължи да тренира и отбеляза стабилен напредък, което превърна неоперативния подход в напълно възможен вариант.

Йоан Зарко възобнови тренировки, все още не може да се оперира

Следвайки съветите на медицинския екип и предвид впечатляващия напредък на Зарко, за който лекарите съобщават, пилотът няма да се подлага на операция. Вместо това той ще продължи с рехабилитационна програма, фокусирана върху възстановяване и укрепване. В зависимост от бъдещи медицински оценки, целта е Зарко да се завърне на пистата през септември.

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Снимки: Gettyimages