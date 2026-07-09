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Мондиал 2026: Франция - Мароко
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Марокански фенове с политическа провокация

Марокански фенове с политическа провокация

  • 9 юли 2026 | 23:56
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Феновете на Мароко по време на четверртфиналния сблъсък от Мондиал 2026 във Франция използваха трибуните на стадион "Жилет Стейдиъм" във Фоксбъро, щата Масачузетс за интересна провокация.

Франция 0:0 Мароко (гледайте на живо)
Франция 0:0 Мароко (гледайте на живо)

В минутите преди мача група запалянковци на "атласките лъвове" опънаха палестинско знаме, с което опитаха да подразнят един от съдомакините на форума САЩ.

1 Франция - Мароко (четвъртфинал)

Срещата междъ Франция и Мароко може да наблюдавате на живо на bnt.sportal.bg.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Това важи за всички 104 мача от световните футболни финали, които се провеждат в САЩ, Канада и Мексико.

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