Марокански фенове с политическа провокация

Феновете на Мароко по време на четверртфиналния сблъсък от Мондиал 2026 във Франция използваха трибуните на стадион "Жилет Стейдиъм" във Фоксбъро, щата Масачузетс за интересна провокация.

Франция 0:0 Мароко (гледайте на живо)

В минутите преди мача група запалянковци на "атласките лъвове" опънаха палестинско знаме, с което опитаха да подразнят един от съдомакините на форума САЩ.

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Срещата междъ Франция и Мароко може да наблюдавате на живо на bnt.sportal.bg.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Това важи за всички 104 мача от световните футболни финали, които се провеждат в САЩ, Канада и Мексико.

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