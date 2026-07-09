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CEV с по-обмислена позиция за евентуалното завръщане на руските отбори

  • 9 юли 2026 | 16:04
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CEV с по-обмислена позиция за евентуалното завръщане на руските отбори

За разлика от FIVB, която вероятно е по-малко чувствителна към европейските въпроси, позицията на CEV по руския казус е по-обмислена. Европейската конфедерация е наясно, че в миналото общността не е подкрепяла идеята за прибързано завръщане на националните отбори на Москва на фона на продължаващата инвазия в Украйна.

От централата на континенталната конфедерация излязоха със следното официално изявление

Руските отбори пред завръщане на международната волейболна сцена
Руските отбори пред завръщане на международната волейболна сцена

: „CEV взема под внимание решението, взето от Административния съвет на FIVB след актуализирането на препоръките на Изпълнителния комитет на МОК, и ще се събере своевременно, за да обсъди последиците от това решение за състезанията, организирани от CEV.“

Олег Плотницкий изригна срещу FIVB: Докато украинците биват убивани, вие връщате Русия в състезанията
Олег Плотницкий изригна срещу FIVB: Докато украинците биват убивани, вие връщате Русия в състезанията

„Няма да правим повече изявления по този въпрос, докато гореспоменатите дискусии не приключат.“

Русия се завърна на 3-то място в световната ранглиста на FIVB
Русия се завърна на 3-то място в световната ранглиста на FIVB
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