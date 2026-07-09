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Маринакис прехвърли Жота Силва от единия в другия си клуб

  • 9 юли 2026 | 14:08
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Маринакис прехвърли Жота Силва от единия в другия си клуб

Португалското крило Жота Силва ще продължи кариерата си в гръцкия гранд Олимпиакос, който го привлече под наем от Нотингам Форест. В договора има и опция за закупуването на играча.

26-годишният футболист ще играе за „червено-белите“ от Пирея през предстоящия сезон. Там той ще се присъедини към своите сънародници Желсон Мартинш и Чикиньо.

През изминалата кампания Силва също игра под наем, но в турския Бешикташ. За истанбулския тим той записа 22 мача, в които реализира 5 попадения.

Трансферът между двата клуба е улеснен от факта, че гръцкият бизнесмен Евангелос Маринакис е собственик както на Олимпиакос, така и на Нотингам Форест.

През сезон 2025/26 Олимпиакос завърши на втора позиция в гръцкото първенство, изоставайки на шест точки от шампиона АЕК Атина. В същото време Нотингам Форест успя да запази мястото си в елита на Англия и ще започне новия сезон с нов мениджър в лицето на Оливер Гласнер.

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