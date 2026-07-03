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Станич все по-близо до Олимпиакос, но има и проблем

  • 3 юли 2026 | 10:10
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Звездата на Лудогорец Петър Станич е уточнил личните си условия с Олимпиакос, пишат медиите в Гърция. Трансферът на сръбския офанзивен халф в гранда от Пирея обаче взе да се превръща в сага. Двата клуба също са договорили основните параметри по сделката, но тя продължава да се бави. Олимпиакос ще трябва да плати 8 милиона евро за правата на играча, а сумата може да нарасне дори до 10 млн. с бонусите, залегнали в договора.

Олимпиакос очаква Станич до дни
Олимпиакос очаква Станич до дни

Проблемът е, че Лудогорец настоява първият транш по сделката да бъде в размер на 4 милиона евро, а Олимпиакос иска да е по-малък.

В Гърция: Станич отказал отбор от Премиър лийг заради Олимпиакос
В Гърция: Станич отказал отбор от Премиър лийг заради Олимпиакос

В същото време разградчани продължават да водят подготовка в Банско. Наравно със съотборниците си тренира и Станич въпреки информациите от съседите, които твърдят, че едва ли не всеки момент сърбинът трябва да бъде представен като играч на Олимпиакос.

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