Атлетико уреди капитана на Спортинг

Атлетико Мадрид се е споразумял със Спортинг (Лисабон) относно привличането на капитана на португалския гранд Мортен Юлманд, съобщават Фабрицио Романо и Николо Скира.

“Дюшекчиите” ще платят за полузащитника 40 млн. евро и още 5 млн. под формата на бонуси. Договорът на датския национал пък ще бъде за пет години при заплата от 4 млн. евро на сезон плюс бонуси. Юлманд пристигна в Спортинг през лятото на 2023-а, когато клубът плати 19,5 млн. евро на Лече за него. Оттогава насам 27-годишният играч е записал 141 мача с 10 гола и 12 асистенции за “лъвовете”, с които стана двукратен шампион на Португалия.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Morten Hjulmand to Atlético Madrid, here we go! 💣🇩🇰



Sporting and Atléti agreed all terms and start paperwork exchange today for €40m fee plus add-ons.



Danish midfielder joins until June 2031 and he will fly to Madrid TODAY. ✈️ pic.twitter.com/DoYps2edfJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

Опорният халф е поредното ново попълнение, което Атлетико договори през последните седмици. Преди това оттам уредиха трансферите на халф-бека Алехандро Грималдо от Байер (Леверкузен) и на крилото Канг-Ин Лий от Пари Сен Жермен. Според “Марка” поради тази причина клубът ще се опита да продаде редица играчи като бранителя Хосе Хименес, халф-бека Матео Руджери, крилото Тиаго Алмада и нападателя Александър Сьорлот.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google