Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико уреди капитана на Спортинг

Атлетико уреди капитана на Спортинг

  • 9 юли 2026 | 12:23
  • 2031
  • 0

Атлетико Мадрид се е споразумял със Спортинг (Лисабон) относно привличането на капитана на португалския гранд Мортен Юлманд, съобщават Фабрицио Романо и Николо Скира.

“Дюшекчиите” ще платят за полузащитника 40 млн. евро и още 5 млн. под формата на бонуси. Договорът на датския национал пък ще бъде за пет години при заплата от 4 млн. евро на сезон плюс бонуси. Юлманд пристигна в Спортинг през лятото на 2023-а, когато клубът плати 19,5 млн. евро на Лече за него. Оттогава насам 27-годишният играч е записал 141 мача с 10 гола и 12 асистенции за “лъвовете”, с които стана двукратен шампион на Португалия.

Опорният халф е поредното ново попълнение, което Атлетико договори през последните седмици. Преди това оттам уредиха трансферите на халф-бека Алехандро Грималдо от Байер (Леверкузен) и на крилото Канг-Ин Лий от Пари Сен Жермен. Според “Марка” поради тази причина клубът ще се опита да продаде редица играчи като бранителя Хосе Хименес, халф-бека Матео Руджери, крилото Тиаго Алмада и нападателя Александър Сьорлот.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

  • 9 юли 2026 | 09:25
  • 6175
  • 12
Окончателно: Мароко ще е без Сайбари срещу Франция

Окончателно: Мароко ще е без Сайбари срещу Франция

  • 9 юли 2026 | 09:14
  • 2036
  • 1
Европейски депутати настояват Инфантино да бъде разследван заради нарушения на принципа на "политическа неутралност"

Европейски депутати настояват Инфантино да бъде разследван заради нарушения на принципа на "политическа неутралност"

  • 9 юли 2026 | 08:30
  • 4440
  • 4
Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

  • 9 юли 2026 | 08:08
  • 8455
  • 4
Чуамени подновява договора си с Реал за още пет години

Чуамени подновява договора си с Реал за още пет години

  • 9 юли 2026 | 07:53
  • 3970
  • 1
Дани Олмо: Не ни интересува какво правят другите отбори

Дани Олмо: Не ни интересува какво правят другите отбори

  • 9 юли 2026 | 06:53
  • 1018
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

  • 9 юли 2026 | 07:08
  • 20401
  • 96
Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

  • 9 юли 2026 | 09:25
  • 6175
  • 12
Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

  • 9 юли 2026 | 07:34
  • 7776
  • 0
Лудогорец на финалната права в преговорите с Олимпиакос

Лудогорец на финалната права в преговорите с Олимпиакос

  • 9 юли 2026 | 10:23
  • 6099
  • 5
Колина отхвърли обвиненията и обясни за две от спорните решения на Аржентина - Египет

Колина отхвърли обвиненията и обясни за две от спорните решения на Аржентина - Египет

  • 9 юли 2026 | 11:06
  • 9694
  • 29
Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

  • 9 юли 2026 | 08:08
  • 8455
  • 4