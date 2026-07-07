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Атлетико Мадрид ускорява преговорите за капитана на Спортинг, агентите му са в испанската столица

  • 7 юли 2026 | 14:57
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Атлетико Мадрид ускорява преговорите за капитана на Спортинг, агентите му са в испанската столица

Представителите на Мортен Хюлманд са в Испания, за да финализират споразумението между датския национал и Атлетико Мадрид, твърди вестник „Марка“. Според испанското издание „рохибланкос“ бързат да приключат трансфера, тъй като искат да разчитат на датчанина още в понеделник, когато отборът на Диего Симеоне стартира предсезонната си подготовка. Именно с тази цел негови представителище обсъдят всички условия със спортния директор на мадридчани Матеу Алемани в следващите часове.

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Мадридчани са в напреднали преговори с агентите на играча от няколко дни и ръководството на клуба знае, че датският национал иска да играе за тях.

Въпреки това Атлетико Мадрид все още трябва да достигне сумата, която Спортинг изисква. След като първата им оферта от 30 милиона евро плюс 5 милиона под формата на бонуси беше отхвърлена, „дюшекчиите“ се готвят да изпратят ново предложение на стойност 35 милиона евро, запазвайки 5-те милиона в допълнителни бонуси.

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Тази обща сума от 40 милиона евро обаче ще бъде недостатъчна, за да убеди Спортинг. Както „Рекорд“ съобщи, „лъвовете“ се стремят към сделка, която може да достигне 45 милиона евро. С други думи, те искат да получат 40 милиона евро като основна сума, плюс 5 милиона в зависимост от постигнати цели. Към момента всички страни вярват, че трансферът в крайна сметка ще се осъществи, но остава да се види дали Хюлманд ще бъде в Лагош за началото на подготвителния лагер на португалския тим на 11 юли, или ще се отправи директно към Мадрид.

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Снимки: Gettyimages

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