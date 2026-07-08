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  3. Алекс Николов с две индивидуални отличия в италианската Суперлига за сезон 2025/26

Алекс Николов с две индивидуални отличия в италианската Суперлига за сезон 2025/26

  • 8 юли 2026 | 13:52
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Националът Александър Николов спечели две индивидуални награди за изминалия сезон в италианската Суперлига. Това стана ясно, след като Италианската Волейболна лига (Lega Pallavolo Serie A) обяви официално индивидуалните отличия за сезона.

22-годишният посрещач на вицешампиона Кучине Лубе (Чивитанова) спечели приза "Андрей Кузнецов" за най-резултатен състезател в редовния сезон на Суперлигата, след като реализира впечатляващите 450 точки.

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Александър Николов удължи договора си с Лубе

Освен това Николов оглави и класацията за най-много точки от атака, като завърши сезона с 369 успешни нападения – най-доброто постижение в първенството.

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