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Лубе обяви официално привличането на Симеон Николов

  • 8 юли 2026 | 17:21
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Лубе обяви официално привличането на Симеон Николов

Отборът на Лубе (Чивитанова) обяви официално привличането на българския разпределител Симеон Николов в състава си за старт на сезон 2026/27. 

В италианския гранд Мони ще играе със своя по-голям брат Алекс, който се състезава за Лубе от лятото на 2022 година насам. Договорът на Симеон Николов е за три сезона, а този на Алекс също е до лятото на 2029 година.

Алекс Николов с две индивидуални отличия в италианската Суперлига за сезон 2025/26
Алекс Николов с две индивидуални отличия в италианската Суперлига за сезон 2025/26

„Радвам се и се вълнувам за това ново приключение. Винаги съм искал да играя в италианската Суперлига. Моята мечта не беше просто да дойда в Италия, но да бъде ключов играч в голям клуб. Днес тази амбиция се сбъдва с Лубе, клуб, който винаги се бори до края за важни цели. Идвам в Чивитанова, за да работя здраво, да печеля и да стана най-добрия на моята позиция“, заяви Николов пред официалния сайт на Лубе.

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