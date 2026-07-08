Приключи първият тур от откриващия кръг на квалификациите в Шампионската лига

В днешния 8-и юли (сряда) се изиграха последните четири срещи от първия предварителен кръг на Шампионската лига за сезон 2026/2027. След техния край пристигна важната новина, че Университатя (Крайова) взе гостуването си на Макслайн (Рогачев) с 4:1.

Шампионът на Румъния е по-близо до мач с Левски

Това означава, че румънците почти сигурно ще бъдат следващият съперник на Левски в “турнира на богатите”, ако българските шампиони елиминират босненския първенец Борац (Баня Лука), с който направиха вчера равен 1:1.

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В другите мачове миналогодишният участник в основната схема на надпреварата Кайрат взе аванс срещу Сутиеска (Никшич), Флора отстъпи у дома с 2:3 от Иберия 1999, а Петрокуб и Егнатия не се победиха след 1:1.

Без големи изненади на старта на квалификациите в Шампионската лига

Реваншите от първия предварителен кръг са следващата седмица на 14-и и 15-и юли (вторник и сряда).

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