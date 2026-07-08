Без големи изненади на старта на квалификациите в Шампионската лига

Днес се изиграха 10 мача от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Повечето от тях се развиха според очакванията и по-силните отбори си осигуриха добри резултати преди реваншите. Донякъде като изненада може да се определи победата на Викингур над унгарския първенец Дьор с 1:0. Тя стана факт след попадение в добавеното време на голямата звезда на исландците Николай Хансен.

Българският шампион Левски направи 1:1 при визитата си на Борац (Баня Лука). "Сините" се оказаха догонващи още в началото след точно изпълнена дузпа от Лука Юричич, но в началото на второто полувреме появилият се от пейката Армстронг Око-Флекс изравни за състава на Хулио Веласкес.

Левски не успя да вземе преднина в Баня Лука! Всичко ще се реши на "Герена"

Сабах, който през миналия сезон, беше елиминиран от "сините" в пресявките на Лига Европа, надви с 2:0 уелския ТНС. Ларн от Северна Ирландия спечели с 1:0 визитата си на Тре Фиори от Сан Марино, а Клаксвик от Фарьорските острови победи с2:1 у дома люксембургския Бисен.

Бивш футболист на Локо (София) бележи в ШЛ за арменци

Арарат-Армения взе добър аванс срещу Рига ФК след успех с 2:0 като домакин. Вардар (Скопие) загуби със същия резултат от финландския КуПС, а Кауно Жалгирис и Дрита не се победиха - 1:1.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google