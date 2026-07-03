Джейлън Браун след трансфера си във Филаделфия: Едновременно се вълнувам и съм разочарован

Баскетболистът Джейлън Браун едновременно се вълнува и е разочарован, след като Бостън Селтикс изненадващо го изпрати в един от големите си съперници - Филаделфия 76ърс.

29-годишният американец беше разменен за ветерана Пол Джордж, два избора от първия кръг на Драфта на новобранците в Националната баскетболна асоциация (НБА) през 2028 и 2031 година, както и два избора от втория кръг през 2028 и 2030 година.

"Все още не мога да осъзная как се случи всичко. Вълнувам се и съм разочарован в същото време. Заслужих си респекта в този град. Никога не съм търсил преки пътища или специално отношение. Просто идвах всеки ден, навеждах си главата и приемах всяко предизвикателство", написа Джейлън Браун в публикация в социалните мрежи, цитиран от ESPN.

Въпросът относно бъдещето на носителя на приза за най-добър играч във финалите на НБА през 2024-та стоеше на преден план за Бостън през последните седмици. Селтикс опитаха да договорят трансфер с Милуоки Бъкс за Янис Адетокунбо, който впоследствие стана ясно, че е бил почти завършен, но е пропаднал заради разминаване в исканията за условията в контракта от страна на гръцкия играч и "келтите".

"Да се сбогуваш никога не е лесно, когато си вложил сърцето си в него. Отношенията, които създадох тук, битките, които водихме заедно, титлата, която донесохме на този град и връзката, която изградих с феновете, ще ги нося със себе си. За мен уважението е много важно, а действията казват повече от думите. На хората в Бостън, благодаря", добави Браун.

Петкратният участник в Мача на звездите на НБА завърши най-силния сезон в кариерата си със средни показатели от 28,7 точки, 6,9 борби и 5,1 асистенции на мач и запълни празнината от отсъствието на Джейсън Тейтъм, но въпреки това от Бостън решиха да не го задържат.

"Вълнувам се за това, което предстои и съм благодарен за възможността да се присъединя към Филаделфия. Всеки град има своята собствена идентичност, страст и очаквания. Уважавам това и очаквам с нетърпение да заслужа уважението по единствения начин, който познавам - чрез работата си", завърши той.

През миналия сезон Филаделфия 76ърс достигна до втория кръг в плейофите на Източната конференция, побеждавайки Бостън Селтикс с 4:3 успеха след обрат в серията от първия кръг, но отпадайки от бъдещия шампион Ню Йорк Никс с 0:4 победи.

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