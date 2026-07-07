Брад Стивънс обясни защо Бостън Селтикс се е разделил с Джейлън Браун

Президентът на баскетболните операциите на Бостън Селтикс Брад Стивънс заяви, че отборът се е разделил с Джейлън Браун, за да остане конкурентен, да има повече възможности в бъдещите драфтове на Националната новобранците в баскетболна асоциация, както и защото пътят напред е станал "по-предизвикателен".

Стивънс и собственикът на "Келтите" Бил Чизхолм се срещнаха с медиите в Бостън, за да обяснят трудното решение да изпратят Браун в съперническия отбор Филаделфия 76ърс в замяна на 36-годишния ветеран Пол Джордж и два избора от първия кръг на драфтовете през 2028 и 2031 година, както и два избора от втория кръг през 2028 и 2030 година.

Джейлън Браун след трансфера си във Филаделфия: Едновременно се вълнувам и съм разочарован

"Когато погледнах към отбора ни и къде се е насочила лигата, погледнах към начина, по който завършихме последните няколко години и невероятния начин, по който играхме през редовния сезон, пътят напред изглеждаше малко по-предизвикателен за мен. Може да греша. Няма да стоя тук горе и да се обяснявам за това, но пътят напред изглеждаше по-сложен, защото сме на 70% от тавана на заплатите и толкова висок процент от тях е зает от двама играчи (б.а. Браун и Джейсън Тейтъм)", каза Брад Стивънс, цитиран от ESPN.

Раздялата с Джейлън Браун представлява труден момент за привържениците на Бостън, след като 29-годишното крило беше един от най-важните играчи на отбора през последните десет години.

Селтикс избраха родения в щата Джорджия американец под номер 3 в драфта през 2016 година. Оттогава той помогна на тима да спечели титлата в НБА през 2024 година, като заслужи наградата за Най-полезен играч във финалите.

Последният сезон беше най-успешният за него до момента в лично отношение, след като записа средни показатели от 28,7 точки, 6,9 борби и 5,1 асистенции, завършвайки шести в гласуването за Най-полезен играч.

Филаделфия привлече звездата на Бостън Джейлън Браун

"Реалността днес в НБА може да се види при последните няколко шампиона... трябва да се справиш страхотно с изграждането на дълбочина в състава, която да замени незаменимия индивидуален играч. Това не е лесно за правене. И аз не казвам нищо против Джейлън. Ако имаш Джейлън Браун в отбора си, той трябва да играе, ти трябва да използваш всичките си притежания и да подходиш по тоя начин, но според мен дълбочината е най-важна и очевидно трябва да продължим да работим за разнообразяване на атаката ни като цяло", обясни Стивънс.

Заместникът на Джейлън Браун - Пол Джордж, който ще започне 16-ия си сезон в НБА, пристига с две оставащи години от договора си, с една по-малко от Браун.

"Харесваме Пол. Той е наистина добър играч. Не сме далеч от серията ни срещу Филаделфия (б.а. тогава Сиксърс спечелиха с 4:3 победи, след като първоначално изостанаха с 1:3) и видяхме, че Пол е играч, който може да е лидер в голяма част от мача, но и в останалото време може да играе второстепенна роля и в двете половини на игрището", каза още Стивънс.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages