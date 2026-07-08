Мерцедес потвърди стратегията си за подобрения на фона на възраждането на Ферари и Ред Бул

Главният инженер в отбора на Мерцедес, Андрю Шовлин, предупреди феновете на отбора, че базираният в Бракли тим е изправен пред нарастваща заплаха от страна на възраждащите се Ферари и Ред Бул.

Говорейки след уикенда за Гран При на Великобритания на „Силвърстоун“, където Джордж Ръсел спаси второто място, докато съотборникът му Андреа Кими Антонели пострада от разместен предпазител на гумата, Шовлин отбеляза напредъка на съперниците на Мерцедес в последните състезания.

Now showing: our selects from Silverstone 📸 pic.twitter.com/Ku385JOEqD — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 7, 2026

„След Австрия си мислехме, че Ред Бул ще бъдат наистина бързи. Ферари определено изглеждаха бързи. Но ние просто трябва да се съсредоточим основно върху себе си, да се уверим, че работим добре и че колата стига надеждно до финала“, каза Шовлин.

За разлика от други отбори, които представиха големи пакети с подобрения, Мерцедес възприе различен подход за своя болид W17. Вместо да въвежда голямо подобрение наведнъж, отборът избира постоянен поток от по-малки актуализации за всеки кръг.

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„Ние добавяме представяне. Не сме направили огромен пакет като някои от нашите конкуренти. Но всяка седмица се опитваме да внасяме подобрения, за да се задържим начело в момента.



„Имаме късмет, че разполагаме с кола, която работи добре на широк спектър от писти. Е, може би не е късмет. Мисля, че свършихме добра работа в проектирането на автомобил, който е ефективен на всякакви трасета.



„Влага се много подготовка за пистите, за да сме сигурни, че ще настроим колата правилно и ще можем да се представим добре. Наскоро имахме няколко писти, като Монако и Австрия, които бяха трудни места за нас през последните няколко години. Беше страхотно, че успяхме да обърнем нещата там.



„Но „Спа“ е наистина странна писта, трудна от енергийна гледна точка. Така че имаме много работа, за да сме сигурни, че ще започнем силно още от самото начало“, обясни Шовлин.

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Снимки: Gettyimages