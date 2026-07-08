Мондиал 2026: Съдиите се готвят като елитни спортисти, тъй като едно тяхно решение може да е решаващо

Ръководещите съдии на Световното първенство в Северна Америка тичат по време на мачовете не по-малко от футболистите, а от Съдийската комисия на ФИФА разкриха, че средно един арбитър пробягва между 12 и 13 километра. Феновете на футбола основно се фокусират вълху представянето на любимите си отбори или на големите звезди, но когато изходът от дадена среща зависи от решение, взето за част от секундата в последните минути, от съдията се очаква да бъде на правилното място в правилния момент, пише агенция Ройтерс в анализ за представянето на арбитрите. Това не е никак лека задача, когато трябва да се бориш с всичко – от влажността в Маями до изтощителната за белите дробове надморска височина в Мексико Сити. Натоварванията, интензитетът на срещите е нова реалност, която промени начина, по който световната централа подготвя съдиите за най-голямата сцена в спорта. „Подготовката на съдиите за Световното първенство през 2026 г. започна преди почти четири години“, обясниха от ФИФА пред Ройтерс.

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И реално тя наподобява тази на елитните спортисти. Съдиите са преминали през многократни физически тестове, а тренировките са се засилили значително през шестте месеца преди турнира. Шеф на съдийската комисия на световната централа е Пиоерлуиджи Колина, който заема позицията от 2017-а година, който поддържа активно този начин на работа и последващ подбор на съдиите. Но предизвикателството се простира далече отвъд дистанциите, които реферите тичат, тъй като има срещи в горещи климатични зони, както и двубои на 2200 метра надморска височина в Мексико. А дългите полети, смяната на часови зони и безмилостните температури създават изисквания, наподобяващи състезание за издръжливост. ФИФА заяви, че поуките от Световното първенство за клубове през 2025 г. в САЩ се оказаха безценни при подготовката на съдиите за „топлина, влажност, а също и различни часови зони“.

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Съдиите на най-високо ниво тренират издръжливост, сила, скорост, ловкост и спринт, често чрез симулации, наподобяващи реален мач, докато експерти по физическата подготовка наблюдават внимателно всеки спринт, сърдечен ритъм и цикъл на възстановяване. Целта е проста: да са готови да реагират във всеки решаващ момент, преди да възникне спорна ситуация. Затова и политиката на ФИФА е елементарна – да направи съдиите максимално близко като подготовка до нивото на футболистите.

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Снимки: Gettyimages