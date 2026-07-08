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Габи Бортолето призова колегите си да замълчат и да се адаптират към правилата във Формула 1

  • 8 юли 2026 | 14:58
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Пилотът Габриел Бортолето призова някои от своите съперници във Формула 1 да се „адаптират“ към новите правила, вместо да ги критикуват.

Заради разпределението на мощността 50:50 между двигателя с вътрешно горене и батериите се появиха опасения, че на пистата „Силвърстоун“ батериите ще се изчерпват бързо. Притесненията бяха свързани с дългия участък с пълна газ от изхода на „Лъфийлд“ до „Стоу“, преминаващ през „Копс“, „Магътс“, „Бекетс“ и по правата „Хангар“, което би намалило максималните скорости.

Въпреки че страховете не се оправдаха напълно, някои пилоти останаха силно критични към правилото за разпределение 50:50. То ще бъде променено през следващите два сезона, за да достигне съотношение 60:40 в полза на двигателя с вътрешно горене.

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Бортолето, който завърши осми на „Силвърстоун“ и донесе първи точки за Ауди след деветото място му в откриващата сезона Гран При на Австралия, коментира, че пилотите трябва да „обърнат страницата“, да приемат настоящата ситуация и да се „адаптират“.

„Не мисля, че сме загубили магията на спорта. Все още караме адски бързо през „Копс“, с 280 км/ч и все още ми се налага да отнемам газта, за да взема този завой“, заяви Бортолето пред медиите.

„Не е лесно да се мине с пълна газ, не използваме цялото сцепление, с което разполагаме. Миналата година концепцията [на правилата] беше различна, но мисля, че трябва да обърнем страницата.

„Това са правилата, в които живеем в момента, и ако все още има хора, които се оплакват, просто трябва да продължат напред. Това са регулациите, които ще имаме до 2030 година

„След това, когато преминем към новите правила, ще говорим отново, но не можем да прекараме три години, обсъждайки едни и същи неща всеки път.

„Защото това е, с което разполагаме. Болидите все още са забавни за каране, просто е различно и трябва да се адаптираме. Такъв е животът“, добави той.

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Снимки: Gettyimages

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