MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Марк Маркес

Керванът на MotoGP се насочва към „Заксенринг“, където този уикенд ще се проведе 11-ят кръг за сезон 2026 в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта – Гран При на Германия.

Големият фаворит за победите и в спринта, и в състезанието в Саксония ще бъде Марк Маркес, който в своята кариера има общо 12 победи на „Заксенринг“ във всички класове. Това включва и серията от 11 последователни успеха между 2010 и 2021 (през 2020 Гран При на Германия не се проведе заради COVID-19).

Slicks or wets? It was a coin flip decision before the 2014 race start 🌧️👀#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/738t4m640E — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 8, 2026

Реално от 2010 година насам Маркес има само едно състезание в Германия, в което той е участвал и не е спечелил. Това се случи през 2024 година, когато испанецът завърши втори зад Франческо Баная, възползвайки се от късното отпадане на Хорхе Мартин, който падна от първото място обиколка преди финала.

Lots of aura is farmed at the Ring 🗿



Here are a few examples of how it's been done over the years 😎#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/0mw2MwpjPc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 7, 2026

През 2022 година Маркес изобщо не участва в Гран При на Германия, защото се възстановяваше от поредната операция на дясната си ръка. Година по-късно испанецът се оттегли от състезанието няколко часа преди неговия старт, след като направи пет катастрофи в хода на уикенда.

Със сигурност Маркес ще се надява и този уикенд той да има предимство на любимото си ловно поле, за да се доближи още малко до лидерите в генералното класиране непосредствено преди лятната пауза. Преди 11-ия кръг за сезона световният шампион заема петото място в генералното класиране с актив от 153 точки и пасив от 40 спрямо лидера Мартин.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages