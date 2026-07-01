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Бенфика се подсили с Клеман Лангле

  • 1 юли 2026 | 01:11
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Бенфика се подсили с Клеман Лангле

Португалският гранд Бенфика официално обяви привличането на защитника Клеман Лангле от Атлетико Мадрид.

31-годишният френски бранител ще играе за „орлите“ от Лисабон под наем до края на сезон 2026/27. След изтичането на този период Лангле ще подпише постоянен договор с клуба, който ще бъде валиден до лятото на 2029 г.

През изминалия сезон в Ла Лига футболистът записа 19 мача за Атлетико, в които се отчете с една асистенция.

В кариерата си Лангле е носил още екипите на Нанси, Севиля, Барселона, Тотнъм и Астън Вила.

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