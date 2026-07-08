Англия се възхити на Новак: Това не е нормално!

Новак Джокович не е любимец на английските медии, но когато става въпрос за уважение, то трябва да бъде отдадено. Точно това се случи след епичната 5-сетова победа на сърбина срещу Феликс Оже-Алиасим на четвъртфиналите на "Уимбълдън". Достатъчно е само да прочетете текста на Ейми Лофтхаус за Би Би Си. Предаваме го изцяло. Нещо повече, тя обяви, че Би Би Си е трябвало да отложи новините и да промени програмната схема заради най-добрия за всички времена.

Феноменът Джокович ликува след втория най-дълъг мач в кариерата си

Това не е нормално – невероятният Джокович отново разбива всички прогнози

Струва си да запомните, че това, което гледате, не е нормално.

Не е нормално 39-годишен тенисист да победи 14 години по-млад съперник в пет сета на четвъртфинал от Голям шлем.

Не е нормално след пет часа и 15 минути той все още да достига всяка топка, която се движи мощно към ракетата му.

Не е нормално да се плъзга, да се подхлъзва, а след това да тича около основната линия, да спринтира до мрежата, за да достигне къси топки, и при това все още да изпраща втори сервиси със скорост от 196 км/ч.

Но, от друга страна, това е Новак Джокович.

Джокович след епичната победа Оже-Алиасим: Един от най-добрите мачове в кариерата ми на Уимбълдън

Носител на 24 титли от Големия шлем, вероятно най-великият, който някога е играл тази игра. Човек, който се наслаждава да доказва, че скептиците и критиците грешат.

Под прожекторите на Централния корт се разигра епична битка. Беше толкова завладяващ мач, че отложи новините на Би Би Си в 22:00 часа. Препълнената публика изживяваше всеки момент.

Първоначално бяха с Оже-Алиасим, аутсайдера. След това бяха с Джокович, великана, който получи гръмогласна подкрепа след загубата на третия сет.

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Бяха разделени до петия сет, но когато Джокович се откъсна в тайбрека, феновете скандираха името му. Станаха и извикаха в един глас, когато Оже-Алиасим изпрати бекхенд високо и далеч в аут, което потвърди победата на Джокович.

„Да можеш да излезеш и да играеш тенис на това ниво на тази възраст... това не е нормално. Наистина не е нормално“, каза Леон Смит, капитан на отбора на Великобритания за Купа "Дейвис" за Би Би Си 5 Лайв.

„Знам, че е посветил целия си живот на тялото си, но за да се постигне това, количеството работа, което не виждаме, трябва да е изумително. Невероятно е. Заслужава цялото уважение, което получава.“

Изтощен, но въодушевен, Джокович заяви след мача, че е „спечелил този мач с ракета и голямо сърце“.

Това е усещане, което обобщава втората половина на кариерата му. Движението на Джокович все още е великолепно, ударите му все още са мощни, но тялото му не винаги го е слушало.

Срещу Оже-Алиасим, безобидно подхлъзване при бекхенд доведе до изкълчване на левия му крак, поради което се наложи медицински таймаут.

Движението му беше затруднено до края на първия сет, особено при сервис, но по пътя към спечелването на началния сет му помогна серия от грешки на канадеца.

Но пет часа по-късно Джокович все още се движеше по корта толкова добре, колкото винаги.

„Гледам този човек вече 20 години и той отново и отново, в най-големите моменти, постига победа“, каза бившият британски номер едно Тим Хенман по телевизия Би Би Си.

„Това е отговорът, който всички сме свикнали да очакваме от Новак Джокович.“

Моменти като тези трябва да се ценят.

Джокович е последният останал играч от ерата на „Голямата тройка“. Беше необходимо Роджър Федерер и Рафаел Надал да се пенсионират, за да разберат някои колко специален е Джокович и колко голям късмет има тенисът, че го има.

Освен поколенческото съперничество между Яник Синер и Карлос Алкарас, АТР турът се бори да намери играчи, които да предизвикат най-добрите на големите турнири или които да привлекат и очароват широката публика.

Джокович е този, който все още се конкурира с по-младите. Той победи Синер на Откритото първенство на Австралия в Мелбърн и взе сет на Алкарас на финала.

Той направи това, което другите не могат – победи и двамата играчи през последните години, въпреки че те, на теория, имаха на своя страна младостта, силата и скоростта.

Запитан след мача дали е изненадан от нивото си на игра, Джокович каза: „И да, и не. Предполагам, че да, на този етап, това, че все още съм в състояние да се боря с тези млади момчета, които са с 15 години по-млади от мен, че съм в състояние да ги победя с най-трудния възможен резултат. В известен смисъл, това е наистина приятна изненада. Но в същото време, винаги имам най-високи очаквания от себе си. Мога да бъда много самокритичен, много строг към себе си. Но се опитвам да се наслаждавам на моменти като този.“

Въпросът сега е колко ще му струват тези усилия срещу Синер на полуфинала.

Миналата година Джокович претърпя спад в късната фаза на четвъртфинала си и движението му беше затруднено до края на турнира. Синер, който сам имаше контузия на лакътя, се възползва и спечели в три сета.

Джокович ще има два дни за възстановяване – но независимо от това, той изигра най-дългия мач на турнира досега, докато противникът му не е загубил нито сет в последните четири кръга.

„Не знам какво носи утрешният ден. Все още искам да направя поне още една крачка напред“, добави Джокович.

„Но това за мен беше равносилно на финал. Дадох всичко, което имах.“

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