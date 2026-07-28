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Лейла Фернандес продължава защитата на титлата си във Вашингтон

  • 28 юли 2026 | 10:09
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Лейла Фернандес продължава защитата на титлата си във Вашингтон

Миналогодишната шампионка Лейла Фернандес (Канада) достигна до втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите УТА 500 във Вашингтон (САЩ) с награден фонд 1 637 982 долара.

23-годишната състезателка, която е поставена под номер 7 в схемата, победи Магда Линете (Полша) с 6:1, 6:4 за час и 20 минути на корта. В следващата фаза тя ще се изправи срещу победителката от двубоя между Александра Еала (Филипини) и Цинвън Чжън (Китай).

Носителката на титлата от 2022 година Людмила Самсонова (Русия) също стартира с успех, надигравайки поставената под номер 6 американка Мадисън Кийс с 3:6, 6:4, 6:4 и в следващия кръг очаква спечелилата мача между Джулиета Пареха (САЩ) и Синюй Ван (Китай).

Осмата поставена представителка на домакините Ема Наваро елиминира участващата с "уайлд кард" София Кенин (САЩ) с 6:0, 7:5 и във втория кръг ще се изправи срещу Елизабета Кочарето (Италия), която отстрани Клара Таусон (Дания) след обрат с 4:6, 7:6(2), 7:6(2).

Джанис Тиен (Индонезия) стартира с победа срещу Ребека Шрамкова (Словакия), надигравайки я с 6:4, 6:2 и осигурявайки си двубой срещу победителката между петата поставена Ана Калинская (Русия), финалистка от миналата година, и квалификантката Дария Касаткина (Австралия).

Получилата "уайлд кард" представителка на домакините Ашлин Крюгер осъществи обрат срещу Кейти Боултър (Великобритания) с 3:6, 6:2, 6:2 и във втория кръг ще играе срещу третата поставена Наоми Осака (Япония).

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