Лейла Фернандес продължава защитата на титлата си във Вашингтон

Миналогодишната шампионка Лейла Фернандес (Канада) достигна до втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите УТА 500 във Вашингтон (САЩ) с награден фонд 1 637 982 долара.

23-годишната състезателка, която е поставена под номер 7 в схемата, победи Магда Линете (Полша) с 6:1, 6:4 за час и 20 минути на корта. В следващата фаза тя ще се изправи срещу победителката от двубоя между Александра Еала (Филипини) и Цинвън Чжън (Китай).

Picking up where she left off 💪



Defending champion Leylah Fernandez defeats Linette 6-1, 6-4 in Washington, DC!#MubadalaDCOpen pic.twitter.com/lbj3OwUJoV — happy Tennis (@happy_tennise) July 27, 2026

Носителката на титлата от 2022 година Людмила Самсонова (Русия) също стартира с успех, надигравайки поставената под номер 6 американка Мадисън Кийс с 3:6, 6:4, 6:4 и в следващия кръг очаква спечелилата мача между Джулиета Пареха (САЩ) и Синюй Ван (Китай).

Samsonova roars back 😤



Down 2-4 in the final set, she defeats Keys to advance in Washington.#MubadalaDCOpen pic.twitter.com/HCP810y7P4 — Tennis Channel (@TennisChannel) July 28, 2026

Осмата поставена представителка на домакините Ема Наваро елиминира участващата с "уайлд кард" София Кенин (САЩ) с 6:0, 7:5 и във втория кръг ще се изправи срещу Елизабета Кочарето (Италия), която отстрани Клара Таусон (Дания) след обрат с 4:6, 7:6(2), 7:6(2).

Emma Navarro is through to the second round in Washington, D.C. after defeating Sofia Kenin 6-0, 7-5 🔥 #MubadalaDCOpen pic.twitter.com/nZsX674883 — Tennis Channel (@TennisChannel) July 27, 2026

Джанис Тиен (Индонезия) стартира с победа срещу Ребека Шрамкова (Словакия), надигравайки я с 6:4, 6:2 и осигурявайки си двубой срещу победителката между петата поставена Ана Калинская (Русия), финалистка от миналата година, и квалификантката Дария Касаткина (Австралия).

Получилата "уайлд кард" представителка на домакините Ашлин Крюгер осъществи обрат срещу Кейти Боултър (Великобритания) с 3:6, 6:2, 6:2 и във втория кръг ще играе срещу третата поставена Наоми Осака (Япония).

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