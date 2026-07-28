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Продължават мъките на Джак Дрейпър

  • 28 юли 2026 | 14:22
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Продължават мъките на Джак Дрейпър

Джак Дрейпър се оттегли от турнира Mubadala DC Open в понеделник следобед заради контузия на лявата ръка. Дрейпър трябваше да започне сезона си на твърди кортове в Северна Америка и да участва в първото си състезание след турнира в Ийстбърн през юни. След него левичарят се отказа и от участие на „Уимбълдън“.

„Последните няколко месеца сякаш бяха изпълнени единствено с трудности и неуспехи. През повечето дни изпитвах съмнения, но същевременно се надявах, че мога да продължа да правя положителни стъпки напред и да намирам начини да се развивам“, написа Дрейпър в Instagram. „В почивните дни размишлявам и изпитвам единствено благодарност за трудностите и за това, на което ме учат. Най-голямото ми предизвикателство беше да приема ситуацията и да бъда търпелив в този процес, но знам, че се приближавам до мястото, на което искам да бъда.

Имам огромен късмет, че до мен има невероятни хора, които ми помагат да премина през тази буря. Затова продължаваме да се борим. Благодаря за цялата подкрепа и обич.“

Британецът, който получи „уайлд кард“ за турнира от категория ATP 500, трябваше да се изправи срещу шампиона от турнира на ATP Challenger в Блумфийлд Хилс Алекс Микелсен. Мястото на Дрейпър в схемата ще бъде заето от Макензи Макдоналд като „щастлив губещ“. В момента Дрейпър заема 147-о място в световната ранглиста на ATP. През миналата година той достигна до рекордната за кариерата си четвърта позиция.

Най-добрият резултат на 24-годишния тенисист през този сезон дойде на турнира от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс, където той отстрани Новак Джокович по пътя си към четвъртфиналите.

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