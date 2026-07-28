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Адриан Андреев преодоля първи кръг в Болцано

  • 28 юли 2026 | 14:10
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Адриан Андреев преодоля първи кръг в Болцано

Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнир по тенис на клей в Болцано (Италия) с награден фонд 30 хиляди евро.

25-годишният българин надигра представителя на домакините Николо Чаварела с 6:3, 6:3 за час и 33 минути на корта.

В първия сет Андреев проби за 2:0, но италианецът веднага върна брейка и остана равностоен до 3:3, след което българинът спечели три поредни гейма и поведе в общия резултат. Андреев започна втория сет с пробив още в първия гейм, но Чаварела успя да изравни до 2:2. Тогава българинът осъществи още два брейка и затвори срещата в своя полза.

Опонент на Адриан Андреев в следващата фаза ще бъде победителят от срещата между осмия поставен Филип Планиншек (Словения) и Мануел Плунгер (Италия).

По-късно днес българинът ще стартира и в надпреварата при дуетите, където заедно с Патрик Принот (Италия) ще се изправи срещу третите поставени италианци Леонардо Тадия и Лудовико Вакари.

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