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Пьотр Нестеров започна ударно в Дания

  • 28 юли 2026 | 13:09
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Пьотр Нестеров започна ударно в Дания

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на турнир по тенис на клей в Гентофте (Дания) с награден фонд 30 хиляди долара.

23-годишният състезател, който е поставен под номер 2 в схемата, надигра Люи Лейн (Германия) с 6:4, 6:2 за час и 38 минути на корта.

Един брейк на Нестеров беше достатъчен, за да вземе първия сет, в който геймовете му на собствен сервис бяха убедителни и той спечели два от тях без да даде точка на съперника. Във втората част българинът осъществи два пробива и не даде шанс на опонента си да отговори.

Съперник на Пьотр Нестеров в следващия кръг ще бъде победителят от двубоя между квалификантите Оле Бредшнайдер (Нидерландия) и Оскар Янсон (Швеция).

Другият българин в надпреварата - Иван Иванов, който е поставен под номер 4, ще стартира участието си утре срещу играещия с "уайлд кард" представител на домакините Густав Тейлгор.

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