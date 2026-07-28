Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Младоженецът Де Минор атакува нова титла във Вашингтон

Младоженецът Де Минор атакува нова титла във Вашингтон

  • 28 юли 2026 | 13:56
  • 468
  • 0
Младоженецът Де Минор атакува нова титла във Вашингтон

Алекс де Минор и Кейти Боултър отново са на тенис корта само няколко седмици след сватбата си, която австралиецът определи като „наш собствен малък филм“. Младоженците не губиха много време и бързо се завърнаха към състезанията на турнира във Вашингтон, където и двамата участват тази седмица. Де Минор, който е №6 в ранглистата на ATP, защитава титлата си на турнира от категория ATP 500 и във вторник ще започне с любопитен двубой срещу Стефанос Циципас.

Говорейки за сватбата им в Тоскана по-рано този месец, която се състоя след достигането му до осминафиналите на „Уимбълдън“, Де Минор разкри, че двамата са имали само кратък меден месец, преди отново да се върнат към професионалните си ангажименти.

„Беше невероятно. Беше всичко, за което някога сме мечтали“, заяви Де Минор пред ATP Media в интервю преди началото на турнира във Вашингтон. „Беше като наш собствен малък филм. Успяхме да празнуваме със семейството и приятелите си и да имаме съвсем кратък меден месец, който продължи два дни. След това се качихме на самолета за Вашингтон, трябваше отново да се настроим и да се върнем към ролята си на тенисисти.“

Въпреки че церемонията е оправдала очакванията, Де Минор призна, че вече е готов отново да играе, след като за последно беше на корта при загубата си от Флавио Коболи в осминафиналите на „Уимбълдън“.

„Заради начина, по който е устроен сезонът, отново сме на работа, нали? Отново сме тенисисти“, каза Де Минор на пресконференцията преди турнира. „Въпреки това не мисля, че бракът е променил много неща за мен. Всичко е постарому. Определено съм много развълнуван от предстоящото начало.“

Де Минор ще се опита да повтори формата, с която надделя над Алехандро Давидович Фокина в изключителен финал миналата година, когато спаси три мачбола за титлата, преди да спечели трофея. От началото на тази година австралиецът има баланс от 27 победи и 14 загуби. Той ще се стреми да продължи стабилното си представяне през сезон 2026, в който вече спечели титлата в Ротердам през февруари.

Спомняйки си незабравимия финал във Вашингтон от миналата година, Де Минор все още помни устойчивостта и непримиримостта, които са му помогнали да стигне до победата.

„Беше епичен финал и епична битка“, каза Де Минор. „Имаше малко от нагласата „никога не се предавай“ и малко късмет. В крайна сметка успях някак да се измъкна и седмицата се превърна в нещо невероятно.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Тенис

Джокович и Сабаленка ще играят заедно на US Open

Джокович и Сабаленка ще играят заедно на US Open

  • 28 юли 2026 | 10:29
  • 594
  • 1
Лейла Фернандес продължава защитата на титлата си във Вашингтон

Лейла Фернандес продължава защитата на титлата си във Вашингтон

  • 28 юли 2026 | 10:09
  • 440
  • 0
Нишикори върна времето назад с трудна победа във Вашингтон

Нишикори върна времето назад с трудна победа във Вашингтон

  • 28 юли 2026 | 09:29
  • 986
  • 0
Григор Димитров се отказа от участие в Лос Кабос

Григор Димитров се отказа от участие в Лос Кабос

  • 28 юли 2026 | 08:51
  • 6324
  • 9
Девет българчета започнаха с победи на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

Девет българчета започнаха с победи на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

  • 28 юли 2026 | 08:42
  • 422
  • 0
Кузманов се класира за втория кръг в Самсун

Кузманов се класира за втория кръг в Самсун

  • 28 юли 2026 | 06:06
  • 3004
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА продаде Фаетон

ЦСКА продаде Фаетон

  • 28 юли 2026 | 13:21
  • 11970
  • 11
Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

  • 28 юли 2026 | 10:20
  • 10281
  • 29
БФС представи новия шеф на съдиите - ето и заместниците му

БФС представи новия шеф на съдиите - ето и заместниците му

  • 28 юли 2026 | 11:03
  • 6929
  • 9
Левски кацна в Крайова

Левски кацна в Крайова

  • 28 юли 2026 | 11:43
  • 7607
  • 14
Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

  • 28 юли 2026 | 12:02
  • 6886
  • 5
Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

  • 28 юли 2026 | 04:03
  • 36165
  • 40