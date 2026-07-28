Младоженецът Де Минор атакува нова титла във Вашингтон

Алекс де Минор и Кейти Боултър отново са на тенис корта само няколко седмици след сватбата си, която австралиецът определи като „наш собствен малък филм“. Младоженците не губиха много време и бързо се завърнаха към състезанията на турнира във Вашингтон, където и двамата участват тази седмица. Де Минор, който е №6 в ранглистата на ATP, защитава титлата си на турнира от категория ATP 500 и във вторник ще започне с любопитен двубой срещу Стефанос Циципас.

Говорейки за сватбата им в Тоскана по-рано този месец, която се състоя след достигането му до осминафиналите на „Уимбълдън“, Де Минор разкри, че двамата са имали само кратък меден месец, преди отново да се върнат към професионалните си ангажименти.

„Беше невероятно. Беше всичко, за което някога сме мечтали“, заяви Де Минор пред ATP Media в интервю преди началото на турнира във Вашингтон. „Беше като наш собствен малък филм. Успяхме да празнуваме със семейството и приятелите си и да имаме съвсем кратък меден месец, който продължи два дни. След това се качихме на самолета за Вашингтон, трябваше отново да се настроим и да се върнем към ролята си на тенисисти.“

Въпреки че церемонията е оправдала очакванията, Де Минор призна, че вече е готов отново да играе, след като за последно беше на корта при загубата си от Флавио Коболи в осминафиналите на „Уимбълдън“.

„Заради начина, по който е устроен сезонът, отново сме на работа, нали? Отново сме тенисисти“, каза Де Минор на пресконференцията преди турнира. „Въпреки това не мисля, че бракът е променил много неща за мен. Всичко е постарому. Определено съм много развълнуван от предстоящото начало.“

Де Минор ще се опита да повтори формата, с която надделя над Алехандро Давидович Фокина в изключителен финал миналата година, когато спаси три мачбола за титлата, преди да спечели трофея. От началото на тази година австралиецът има баланс от 27 победи и 14 загуби. Той ще се стреми да продължи стабилното си представяне през сезон 2026, в който вече спечели титлата в Ротердам през февруари.

Спомняйки си незабравимия финал във Вашингтон от миналата година, Де Минор все още помни устойчивостта и непримиримостта, които са му помогнали да стигне до победата.

„Беше епичен финал и епична битка“, каза Де Минор. „Имаше малко от нагласата „никога не се предавай“ и малко късмет. В крайна сметка успях някак да се измъкна и седмицата се превърна в нещо невероятно.“

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Снимки: Imago