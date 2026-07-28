Джокович и Сабаленка ще играят заедно на US Open

USTA обяви първоначалния списък със звездни отбори за турнира по смесени двойки на US Open, а в него е и Новак Джокович заедно Арина Сабаленка.

Втората година на обновената и подобрена надпревара обещава да привлече още по-голям брой звезди, разширен формат, включващ квалификации, както и глобално телевизионно отразяване, включително в праймтайма на ESPN.



Турнирът ще се проведе от 24 до 26 август в тенис център "Били Джийн Кинг", като и в понеделник, и във вторник ще има безплатни мачове за посетители на Грандстенд и стадион „Луис Армстронг“.

Първоначалният списък с участници включва:

Арина Сабаленка и Новак Джокович

Елена Рибакина и Тейлър Фриц

Мира Андреева и Андрей Рубльов

Ига Швьонтек и Каспер Рууд

Белинда Бенчич и Флавио Коболи

Диана Шнайдер и Даниил Медведев

Аманда Анисимова и Лърнер Тиен

Алекс Еала и Феликс Оже-Алиасим

Лейла Фернандес и Франсис Тиафо

Тейлър Таунсенд и Александър Зверев

Елена-Габриела Русе и Нуно Боржес

Джесика Пегула и Джак Дрейпър

Наоми Осака и Кей Нишикори

Сара Ерани и Андреа Вавасори

Катерина Синякова и Хенри Патън

Пейтън Стърнс и Престън Стърнс

Крейг Тайли, изпълнителен директор на USTA, направи изявление относно предстоящия турнир.

"Всеки път, когато можете да съберете жени и мъже в един отбор, вие показвате тениса в най-добрата му светлина. Точно това прави това първенство. Горди сме, че отново събираме най-добрите световни играчи във формат, който ще осигури вълнуващо забавление за нашите фенове. Турнирът е иновация, която ще привлече нова публика и ще даде на нашите фенове още една възможност да видят най-големите звезди да се състезават", заяви Тайли

Крайният срок за записване изтича на 17 август по обяд, когато шестте най-добри отбора с най-добър комбиниран ранкинг на сингъл ще бъдат директно приети в основната схема. Осем отбора ще бъдат определени чрез уайлдкард и ще бъдат обявени по-късно.



Два отбора ще си осигурят място в основната схема, преминавайки през квалификационна схема от осем отбора, която ще се играе в понеделник, 24 август. Квалификационната схема ще включва шест директни участници и двама с уайлдкард.

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