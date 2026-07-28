Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: БФС представя Трефолони за шеф на съдиите
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джокович и Сабаленка ще играят заедно на US Open

Джокович и Сабаленка ще играят заедно на US Open

  • 28 юли 2026 | 10:29
  • 160
  • 0
Джокович и Сабаленка ще играят заедно на US Open

USTA обяви първоначалния списък със звездни отбори за турнира по смесени двойки на US Open, а в него е и Новак Джокович заедно Арина Сабаленка.

Втората година на обновената и подобрена надпревара обещава да привлече още по-голям брой звезди, разширен формат, включващ квалификации, както и глобално телевизионно отразяване, включително в праймтайма на ESPN.

Турнирът ще се проведе от 24 до 26 август в тенис център "Били Джийн Кинг", като и в понеделник, и във вторник ще има безплатни мачове за посетители на Грандстенд и стадион „Луис Армстронг“.

Първоначалният списък с участници включва:
Арина Сабаленка и Новак Джокович
Елена Рибакина и Тейлър Фриц
Мира Андреева и Андрей Рубльов
Ига Швьонтек и Каспер Рууд
Белинда Бенчич и Флавио Коболи
Диана Шнайдер и Даниил Медведев
Аманда Анисимова и Лърнер Тиен
Алекс Еала и Феликс Оже-Алиасим
Лейла Фернандес и Франсис Тиафо
Тейлър Таунсенд и Александър Зверев
Елена-Габриела Русе и Нуно Боржес
Джесика Пегула и Джак Дрейпър
Наоми Осака и Кей Нишикори
Сара Ерани и Андреа Вавасори
Катерина Синякова и Хенри Патън
Пейтън Стърнс и Престън Стърнс

Крейг Тайли, изпълнителен директор на USTA, направи изявление относно предстоящия турнир.

"Всеки път, когато можете да съберете жени и мъже в един отбор, вие показвате тениса в най-добрата му светлина. Точно това прави това първенство. Горди сме, че отново събираме най-добрите световни играчи във формат, който ще осигури вълнуващо забавление за нашите фенове. Турнирът е иновация, която ще привлече нова публика и ще даде на нашите фенове още една възможност да видят най-големите звезди да се състезават", заяви Тайли

Крайният срок за записване изтича на 17 август по обяд, когато шестте най-добри отбора с най-добър комбиниран ранкинг на сингъл ще бъдат директно приети в основната схема. Осем отбора ще бъдат определени чрез уайлдкард и ще бъдат обявени по-късно.

Два отбора ще си осигурят място в основната схема, преминавайки през квалификационна схема от осем отбора, която ще се играе в понеделник, 24 август. Квалификационната схема ще включва шест директни участници и двама с уайлдкард.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Кузманов се класира за втория кръг в Самсун

Кузманов се класира за втория кръг в Самсун

  • 28 юли 2026 | 06:06
  • 2770
  • 0
Бен Шелтън: Има толкова много неща, от които съм разочарован

Бен Шелтън: Има толкова много неща, от които съм разочарован

  • 27 юли 2026 | 16:35
  • 1027
  • 0
Наоми Осака: Аз всъщност не искам да бъда известна

Наоми Осака: Аз всъщност не искам да бъда известна

  • 27 юли 2026 | 12:10
  • 1543
  • 1
Елизара Янева с леко отстъпление в световната ранглиста

Елизара Янева с леко отстъпление в световната ранглиста

  • 27 юли 2026 | 10:30
  • 927
  • 0
Григор продължава да се изкачва, нови рекордни класирания за Иванов и Василев

Григор продължава да се изкачва, нови рекордни класирания за Иванов и Василев

  • 27 юли 2026 | 09:15
  • 22134
  • 9
Момчетата до 12 г. с две победи и две загуби на турнир от Европейската отборна купа в Истанбул

Момчетата до 12 г. с две победи и две загуби на турнир от Европейската отборна купа в Истанбул

  • 27 юли 2026 | 09:01
  • 614
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

  • 28 юли 2026 | 10:20
  • 1280
  • 1
БФС представя новия шеф на съдиите

БФС представя новия шеф на съдиите

  • 28 юли 2026 | 10:25
  • 658
  • 1
Левски заминава за битката в Крайова

Левски заминава за битката в Крайова

  • 28 юли 2026 | 09:23
  • 4599
  • 16
Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

  • 28 юли 2026 | 04:03
  • 28339
  • 28
ЦСКА удари Ботев (Пд) в голяма драма! Цварц и Питас са армейските капелмайстори

ЦСКА удари Ботев (Пд) в голяма драма! Цварц и Питас са армейските капелмайстори

  • 27 юли 2026 | 23:10
  • 139615
  • 574
Университатя загуби титуляр за реванша с Левски

Университатя загуби титуляр за реванша с Левски

  • 28 юли 2026 | 04:32
  • 13859
  • 2