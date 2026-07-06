Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Гбамен с първа тренировка в Панчарево

Гбамен с първа тренировка в Панчарево

  • 6 юли 2026 | 15:52
  • 1136
  • 0

Четвъртото лятно попълнение на ЦСКА Жан-Филип Гбамен проведе първа тренировка с новите си съотборници в Панчарево. "Армейците" показаха кадри от първия ден на котдивоарския централен защитник, който вчера беше официално представен от клуба.

От видеото става ясно, че при "червените" бранителят ще играе с №12. Преди него клубът се подсили с Жоел Цварц, Стефано Сенси и Тамиму Уору.

ЦСКА с мощен трансферен удар - взе играч, за когото са давани 25 милиона евро
ЦСКА с мощен трансферен удар - взе играч, за когото са давани 25 милиона евро

"Мощ, физика, класа: Първи ден на Гбамин в ЦСКА!", написаха от Борисовата градина.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Черно море с интензивни тренировки на "Младост"

Черно море с интензивни тренировки на "Младост"

  • 6 юли 2026 | 15:30
  • 798
  • 2
Кюстендил се подсили с бивш капитан на Марек и голям талант на Славия

Кюстендил се подсили с бивш капитан на Марек и голям талант на Славия

  • 6 юли 2026 | 15:17
  • 1194
  • 5
Играчите на ЦСКА посетиха "Армията", надъхват се за мача срещу Дери Сити

Играчите на ЦСКА посетиха "Армията", надъхват се за мача срещу Дери Сити

  • 6 юли 2026 | 15:13
  • 6893
  • 15
Още футболни вечери в ресторанта на Бала

Още футболни вечери в ресторанта на Бала

  • 6 юли 2026 | 14:43
  • 900
  • 1
Пламен Андреев беше на терена 63 минути в първия си мач с екипа на Дебрецен

Пламен Андреев беше на терена 63 минути в първия си мач с екипа на Дебрецен

  • 6 юли 2026 | 14:20
  • 1356
  • 2
Фондация "Стилиян Петров" дарява медицинска апаратура за над 100 хил. евро

Фондация "Стилиян Петров" дарява медицинска апаратура за над 100 хил. евро

  • 6 юли 2026 | 13:45
  • 492
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Борац набутва феновете на Левски в клетка

Борац набутва феновете на Левски в клетка

  • 6 юли 2026 | 11:39
  • 22314
  • 188
Очаквайте на живо: Британец на пътя на Григор на "Уимбълдън"

Очаквайте на живо: Британец на пътя на Григор на "Уимбълдън"

  • 6 юли 2026 | 16:30
  • 2331
  • 0
Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 20785
  • 57
Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

  • 6 юли 2026 | 12:11
  • 20039
  • 130
УЕФА също се възмути от решението на ФИФА

УЕФА също се възмути от решението на ФИФА

  • 6 юли 2026 | 13:05
  • 10817
  • 36
Роналдо посочи големия виновник за неуспеха на Бразилия

Роналдо посочи големия виновник за неуспеха на Бразилия

  • 6 юли 2026 | 11:26
  • 34240
  • 41