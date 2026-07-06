Гбамен с първа тренировка в Панчарево

Четвъртото лятно попълнение на ЦСКА Жан-Филип Гбамен проведе първа тренировка с новите си съотборници в Панчарево. "Армейците" показаха кадри от първия ден на котдивоарския централен защитник, който вчера беше официално представен от клуба.

От видеото става ясно, че при "червените" бранителят ще играе с №12. Преди него клубът се подсили с Жоел Цварц, Стефано Сенси и Тамиму Уору.

ЦСКА с мощен трансферен удар - взе играч, за когото са давани 25 милиона евро

"Мощ, физика, класа: Първи ден на Гбамин в ЦСКА!", написаха от Борисовата градина.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google