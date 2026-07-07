Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Гбамен отрязал Метц и германци заради ЦСКА, ето за колко години е договорът му с "армейците"

Гбамен отрязал Метц и германци заради ЦСКА, ето за колко години е договорът му с "армейците"

  • 7 юли 2026 | 10:15
  • 207
  • 0

Звездното попълнение на ЦСКА Жан-Филип Гбамен е отказал предложение за нов договор от Метц, както и оферти от Германия преди да подпише с "армейците". Това съобщи едно от най-авторитетните издания в Европа - "Екип". От медията отразиха трансфера на национала на Кот д'Ивоар в Борисовата градина, след като през миналия сезон той изигра 31 мача за Метц в Лига 1.

Гбамен с първа тренировка в Панчарево
Гбамен с първа тренировка в Панчарево

Тимът обаче не успя да се спаси от изпадане, завършвайки на последното 18-о място с най-слабата защита и цели 76 допуснати гола. Трябва да се отбележи, че в повечето срещи Гбамен действаше като опорен халф, а не като централен бранител, за какъвто е привлечен в ЦСКА.

Гбамен: Знам колко голям клуб е ЦСКА и колко страстни са неговите привърженици
Гбамен: Знам колко голям клуб е ЦСКА и колко страстни са неговите привърженици

"Екип" обърна внимание, че бившият футболист на Евертън ще бъде трениран в България от екс крилото на Гренобъл Христо Янев. Според информацията договорът на Гбамен с "червените" е за срок 1+1 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Локо (Пд) продължава преговорите с Ракув за защитник

Локо (Пд) продължава преговорите с Ракув за защитник

  • 7 юли 2026 | 09:30
  • 593
  • 0
Емблематичен капитан на "соколите" започва работа в ДЮШ на клуба

Емблематичен капитан на "соколите" започва работа в ДЮШ на клуба

  • 7 юли 2026 | 09:04
  • 522
  • 1
Довечера е първата тренировка на Олимпик (Варна)

Довечера е първата тренировка на Олимпик (Варна)

  • 7 юли 2026 | 09:00
  • 521
  • 0
Раздяла в Марица (Милево)

Раздяла в Марица (Милево)

  • 7 юли 2026 | 08:58
  • 424
  • 0
ФК Созопол взе защитник от професионалния футбол

ФК Созопол взе защитник от професионалния футбол

  • 7 юли 2026 | 08:46
  • 592
  • 0
ФК Севлиево привлече двама от Втора лига

ФК Севлиево привлече двама от Втора лига

  • 7 юли 2026 | 08:35
  • 714
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 07:15
  • 14836
  • 43
Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

  • 7 юли 2026 | 00:00
  • 85723
  • 585
Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

  • 7 юли 2026 | 04:59
  • 68965
  • 134
Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

  • 6 юли 2026 | 22:20
  • 71587
  • 223
Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португаля не бе спечелила нищо

Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португаля не бе спечелила нищо

  • 7 юли 2026 | 03:51
  • 24619
  • 138
България "смаза" и Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

България "смаза" и Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

  • 6 юли 2026 | 19:42
  • 14416
  • 6