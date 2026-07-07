Гбамен отрязал Метц и германци заради ЦСКА, ето за колко години е договорът му с "армейците"

Звездното попълнение на ЦСКА Жан-Филип Гбамен е отказал предложение за нов договор от Метц, както и оферти от Германия преди да подпише с "армейците". Това съобщи едно от най-авторитетните издания в Европа - "Екип". От медията отразиха трансфера на национала на Кот д'Ивоар в Борисовата градина, след като през миналия сезон той изигра 31 мача за Метц в Лига 1.

Гбамен с първа тренировка в Панчарево

Тимът обаче не успя да се спаси от изпадане, завършвайки на последното 18-о място с най-слабата защита и цели 76 допуснати гола. Трябва да се отбележи, че в повечето срещи Гбамен действаше като опорен халф, а не като централен бранител, за какъвто е привлечен в ЦСКА.

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"Екип" обърна внимание, че бившият футболист на Евертън ще бъде трениран в България от екс крилото на Гренобъл Христо Янев. Според информацията договорът на Гбамен с "червените" е за срок 1+1 година.

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