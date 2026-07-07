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Изпълнителният директор на Дукати коментира слуховете за евентуална продажба

  • 7 юли 2026 | 15:19
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Въпреки че Световната седмица на Дукати беше централното събитие на пистата „Мизано“ през изминалия уикенд, напоследък се носят слухове за потенциална продажба на италианския производител. Тези спекулации вече бяха коментирани от главния изпълнителен директор на компанията.

Миналата седмица се появи информация относно собствениците на Дукати – Фолксваген, след като говорител на автомобилния гигант не отхвърли слуховете, че може да продаде някои от своите активи, включително и Дукати. Изявлението беше направено пред американското издание RideApart и в него се обясняваше, че всяка част от групата на Фолксваген, включително „марки и дъщерни дружества“, ще претърпи „дълбока трансформация“.

Вместо директно да опровергае слуховете, говорител на Фолксваген пренасочи вниманието към предизвикателствата, пред които е изправена автомобилната компания. Нито един от тези слухове за потенциална продажба не споменава проекта на Дукати в MotoGP, който така или иначе едва ли щеше да бъде засегнат.

Това изглежда още по-сигурно сега, след като главният изпълнителен директор на Дукати, Клаудио Доменикали, призна, че компанията е „в много добра форма“.

В разговор с австралийското издание MCNews Доменикали заяви: „Компанията е в много добро състояние. Освен това е напълно самостоятелна.

„Всъщност не се нуждаем от подкрепа от акционера, за да осъществим нашия инвестиционен план за бъдещето, за да правим новите модели.

„В момента в Борго Панигале не се водят никакви дискусии. Това е част от възможностите на акционера, в зависимост от неговите нужди, да купи нова компания или да продаде нещо“, добави още италианецът.

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Въпреки че това не изключва бъдещи промени, изявлението на Дукати предполага, че компанията няма да бъде твърде засегната от евентуална смяна на собствеността. А това е много добра новина не само за компанията, но и за MotoGP, тъй като италианската марка се е утвърдила като една от най-емблематичните в шампионата.

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Снимки: Gettyimages

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