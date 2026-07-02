Атлетико се разбра с капитана на Спортинг (Лисабон)

Атлетико Мадрид постигна споразумение с халфа на Спортинг (Лисабон) Мортен Юлманд за личните му условия, съобщава испанското издание „Ас“. Договорът на датския национал ще бъде до 2031 г., с възможност за удължаване с още един сезон.

Въпреки това, двата клуба все още не са се разбрали за трансферната сума. Португалският гранд настоява да получи около 60 милиона евро за своя футболист. От своя страна, спортният директор на Атлетико Матеу Алемани се опитва да намали цената.

Очаква се сделката да бъде финализирана за приблизително 45 милиона евро, като в тази сума са включени и различни бонуси.

През изминалия сезон 27-годишният Юлманд, който е капитан на Спортинг, изигра 27 мача в португалското първенство, като в тях отбеляза 3 гола и направи 4 асистенции.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google