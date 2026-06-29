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  3. Нефтохимик стартира с 25 футболисти

Нефтохимик стартира с 25 футболисти

  • 29 юни 2026 | 07:39
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Нефтохимик стартира с 25 футболисти

25 футболисти ще се явят тази вечер в 18:30 часа за първата тренировка на Нефтохимик (Бургас). Въпросното занимание дава начало на подготовката на отбора за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Целият процес ще протича на местната база. В хода му, отборът ще играе приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

8 юли: Нефтохимик (Бургас) – Розова долина (Казанлък)

11 юли: Несебър - Нефтохимик (Бургас)

18 юли: Нефтохимик (Бургас) – Черно море II (Варна)

22 юли: Нефтохимик (Бургас) – ФК Ямбол (Ямбол)

25 юли: Созопол - Нефтохимик (Бургас)

1 август: Нефтохимик (Бургас) – Загорец (Нова Зогора)

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