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Нефтохимик е хитът

  • 4 юни 2026 | 07:43
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Нефтохимик е хитът

Новакът Нефтохимик (Бургас) е хитът на току що завършилия сезон в Югоизточната Трета лига. През лятото, отбора влезе в аматьорския елит. Поведе го като старши треньор Тодор Киселичков, а после го наследи друг човек от щаба – Димчо Ненов, който го изведе до третото място в класирането. Ненов направи равносметката пред Sportal.bg.

„Хубаво е това, което направи отбора ни. Не желая обаче да изпадам в еуфория. Приемам по-спокойно нещата. Определям сезона като позитивен за Нефтохимик. Заложихме на млади момчета, повече от тях бяха дебютанти. Постигнатото е благодарение на труда им. Видя се, че имат потенциал. Развиха се като играчи, а оттам и отбора отбеляза прогрес. Направиха серия от 14-15 мача без загуба, което говори за постоянство. Имаме си слабости и ще продължим да работим усилено за да ги отстраняваме. Важното е да надградим през следващия сезон“.  

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