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В Нефтохимик наредиха всичко

  • 10 юни 2026 | 13:52
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В Нефтохимик наредиха всичко

На 29 юни, Нефтохимик (Бургас) започва подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Целият процес ще протича на местната база. В хода му, отборът ще изиграе шест приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

8 юли: Нефтохимик (Бургас) – Розова долина (Казанлък)

11 юли: Несебър - Нефтохимик (Бургас)

18 юли: Нефтохимик (Бургас) – Черно море II (Варна)

22 юли: Нефтохимик (Бургас) – ФК Ямбол (Ямбол)

25 юли: Созопол - Нефтохимик (Бургас)

1 август: Нефтохимик (Бургас) – Загорец (Нова Загора)

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