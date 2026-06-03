В Нефтохимик избраха „Играч на сезона“

Защитникът Стилян Кръстев беше избран за „Играч на сезона“ в Нефтохимик (Бургас).

Сърцатият младок взе участие в 33 от мачовете за първенство, в които записа 2668 минути на сметката си.

Стилян показа огромно израстване, а с показаните от него хъс и желание за игра се превърна в пример за това как трябва да се играе за „зелените“ фланелка и емблема!

Той спечели приза след проведена анкета, в която участие взеха от ръководството, треньорския щаб, футболистите и феновете!

Ръководството и треньорският щаб пожелават на Стилян Кръстев да запази пламъка в играта си, да продължава да се развива и да не спира да носи с чест екипа на Нефтохимик!

Снимка: neftochimic.com

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