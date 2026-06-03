Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нефтохимик
  3. В Нефтохимик избраха „Играч на сезона“

В Нефтохимик избраха „Играч на сезона“

  • 3 юни 2026 | 10:08
  • 412
  • 0
В Нефтохимик избраха „Играч на сезона“

Защитникът Стилян Кръстев беше избран за „Играч на сезона“ в Нефтохимик (Бургас).

Сърцатият младок взе участие в 33 от мачовете за първенство, в които записа 2668 минути на сметката си.

Стилян показа огромно израстване, а с показаните от него хъс и желание за игра се превърна в пример за това как трябва да се играе за „зелените“ фланелка и емблема!

Той спечели приза след проведена анкета, в която участие взеха от ръководството, треньорския щаб, футболистите и феновете!

Ръководството и треньорският щаб пожелават на Стилян Кръстев да запази пламъка в играта си, да продължава да се развива и да не спира да носи с чест екипа на Нефтохимик!

Снимка: neftochimic.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

България U17 гостува на Албания за две проверки в Тирана

България U17 гостува на Албания за две проверки в Тирана

  • 3 юни 2026 | 11:27
  • 190
  • 0
Севиля и Бетис в битка за Петър Станич

Севиля и Бетис в битка за Петър Станич

  • 3 юни 2026 | 10:58
  • 2026
  • 3
Крило от Нидерландия отказа на Лудогорец

Крило от Нидерландия отказа на Лудогорец

  • 3 юни 2026 | 10:17
  • 1592
  • 3
Крушарски бързо намери нов изпълнителен директор на Локо (Пд)

Крушарски бързо намери нов изпълнителен директор на Локо (Пд)

  • 3 юни 2026 | 09:55
  • 2449
  • 1
Спартак (Плевен) обяви раздяла със защитник

Спартак (Плевен) обяви раздяла със защитник

  • 3 юни 2026 | 09:49
  • 908
  • 0
Помощник на Косич желан от Левски

Помощник на Косич желан от Левски

  • 3 юни 2026 | 09:44
  • 1391
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

  • 3 юни 2026 | 10:53
  • 3540
  • 1
Севиля и Бетис в битка за Петър Станич

Севиля и Бетис в битка за Петър Станич

  • 3 юни 2026 | 10:58
  • 2026
  • 3
Национална волейболна лига представи партньорство с WINBET

Национална волейболна лига представи партньорство с WINBET

  • 3 юни 2026 | 11:08
  • 2709
  • 3
Бразилски нападател ще е първият нов в Левски

Бразилски нападател ще е първият нов в Левски

  • 3 юни 2026 | 07:58
  • 20312
  • 58
Перес: Най-добрите играчи ще са в Реал Мадрид, утре разкривам първия нов

Перес: Най-добрите играчи ще са в Реал Мадрид, утре разкривам първия нов

  • 3 юни 2026 | 11:12
  • 2306
  • 1
В Англия потвърдиха: Ираола се разбра с Ливърпул, подписва за две години

В Англия потвърдиха: Ираола се разбра с Ливърпул, подписва за две години

  • 3 юни 2026 | 09:49
  • 2706
  • 0