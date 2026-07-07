Грезини ще участва със само един пилот в Гран При на Германия

Отборът на Грезини Дукати потвърди, че ще участва със само един пилот в предстоящата този уикенд Гран При на Германия в MotoGP.

На „Заксенринг“ екипът от Фаенца ще разчита само на Алекс Маркес, тъй като Фермин Алдегер няма как да стартира на германското трасе. Причината за това е контузията, които испанецът получи при падането си по време на петъчната официална тренировка на „Ассен“ на 26 юни.

And since sad news always comes in pairs...@Aldeguer54 remains sidelined as he continues his enforced recovery and will miss the Sachsenring round. No replacement rider will be fielded. pic.twitter.com/aEhKRMfTtg — Gresini Racing (@GresiniRacing) July 6, 2026

Алдегер е с фрактура на седмия гръден прешлен, като за него това е втората по-сериозна травма от началото на сезона. Припомняме, че още през януари той счупи десния си крак и пропусна цялата предсезонна подготовка, както и първия кръг за сезона в Тайланд, когато беше заменен от Микеле Пиро.

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Този път обаче от Грезини са предпочели да не викат тестовия пилот на Дукати и да участват със само един пилот в Саксония. Икер Лекуона, който кара на мястото на Алекс Маркес в Унгария, нямаше как да бъде повикан, защото този уикенд той има ангажимент в Световния супербайк шампионат (WSBK) на „Донингтън Парк“.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages