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  3. Ивайло Иванов: За мен е чест и огромна отговорност да бъда част от историята на този велик клуб

Ивайло Иванов: За мен е чест и огромна отговорност да бъда част от историята на този велик клуб

  • 1 юли 2026 | 21:24
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Халфът на Локомотив Пловдив Ивайло Иванов отбеляза специален момент в кариерата си, след като изигра своя мач №100 с черно-белия екип. По този повод той публикува емоционално послание в социалните мрежи.

"100 мача. 100 години. Не знам дали има по-специален начин да отбележиш мач №100 с тази фланелка, от това да го направиш в годината, в която Локомотив Пловдив празнува своя вековен юбилей. Благодаря на всички за аплодисментите, подкрепата и доверието през тези 100 мача. За мен е чест и огромна отговорност да бъда част от историята на този велик клуб. Продължаваме заедно! Само Локо!".

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