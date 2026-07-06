Ванеса Кокалова и Димана Костова в различна светлина пред камерата на Sportal.bg

Ванеса Кокалова и Димана Костова говориха пред камерата на Sportal.bg след успеха над Босна и Херцеговина с 89-60 в Самоков на Европейското първенство до 20 години в Дивизия В. Двете показаха добро настроение и самочувствие, заявявайки, че съперниците в турнира са под нашето ниво и дадоха заявка, че ще си осигурят промоция за Дивизия А.

"Смятам, че наистина сме отбор, колектив и всичко това го постигаме заедно. Имаме много здрава защита и заради нея печелим с толкова точки", започна Костова.

България "смаза" и Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

"Със сигурност съперниците са под нашето ниво. Влизаме във всеки мач супер концентрирано. Както на игрището сме много добри приятели, така сме и в живота и мисля, че това ни кара да правим тази страхотна игра" допълни Кокалова.

Следва мач с Черна гора и те бяха попитани какво мислят за него.

"Мисля, че са добри, ще гледаме видео, ще се подготвим за тях и отиваме за победа", отсече Костова.

"Даваме всичко на 100% и се хвърляме, Дивизия А е наша", допълни Костова.

Накрая двете едновременно призоваха феновете за подкрепа в следващите срещи: "Всички българи да заповядат и да напълним "Арена СамЕлион". Вие сте нашата подкрепа, вие сте нашият шести човек, имаме нужда от вас, елате ни подкрепете".

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Снимки: Sportal.bg