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  3. Тухел в 94-тата минута: По дяволите, имам нужда от бира

Тухел в 94-тата минута: По дяволите, имам нужда от бира

  • 6 юли 2026 | 15:24
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Англия победи Мексико с 3:2 в драматичен сблъсък на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити след представяне, което е обявено за най-доброто на Англия на Световно първенство от 1966 г. насам. Последните минути обаче бяха изключително напрегнати за "трите лъва", които бяха с десет души след червения картон на Джаръл Куанса. Англичаните се защитаваха със зъби и нокти в заключителните етапи, за да отблъснат вълните от атаки от домакините на емблематичния стадион.

Напрежението се четеше и по лицето на селекционера Томас Тухел. Телевизионните камери уловиха изблик на германеца в 94-тата минута, след като главният съдия отсъди спорно нарушение на Джуд Белингам. Решението позволи на Мексико бързо да започне нова атака, което доведе до това Тухел да вика и да вдига ръце над главата си от гняв.

Никола Хиклинг, експерт-анализатор и професионален четец по устни в Covers.com, анализира коментарите на Тухел, докато напрежението нарастваше.

Според експерта германецът е казал: „По дяволите, имам нужда от бира! Боже, помогни ми.“

Тирадата би обобщила настроението на английските фенове както на стадион „Ацтека“, така и в ранните часове у дома, когато привържениците мъчително чакаха да видят дали Англия ще стигне до четвъртфиналите.

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