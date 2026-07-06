Алфонсо Дейвис: Боли ме, че не успях да помогна на тима и на страната си

Капитанът на Канада Алфонсо Дейвис заяви, че Световното първенство е било един от най-тежките моменти в кариерата му. Футболистът на Байерн (Мюнхен) успя да вземе участие в едва един от петте мача на домакините на турнира, тъй като лекуваше травма през цялото време.

"Заради контузията, която имах в бедрото, не успях да се представя на нивото, на което мога. Боли ме, че не успях да помогна на тима и на страната си, когато те имаха най-много нужда от мен", написа Дейвис в социалните мрежи. Той получи контузията по време на полуфинала в Шампионската лига с Пари Сен Жермен през май и не успя да направи пълно възстановяване.

⚠️🇨🇦 Alphonso Davies após a eliminação do Canadá na Copa do Mundo:



— “Representar o Canadá no maior palco do futebol é algo que jamais vou dar como garantido.



Tenho orgulho de vestir este escudo e de estar ao lado de um grupo de jogadores que deu tudo pelo nosso país.… pic.twitter.com/oGERtMP93Z — Bundesliga Insider (@BundesInsider) July 6, 2026

"Футболът е изпълнен с несгоди, но разочарованията само ме мотивират да работя повече и да стана още по-силен. Да играя с Канада на най-голямата сцена е нещо, което не приемам за даденост. Горд съм, че носих тази емблема и бях част от тази група играчи, която даде всичко за Канада. Ще се поучим от това, ще се развием и ще се върнем", завърши канадският капитан.

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Снимки: Imago