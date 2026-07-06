Hyundai Motor представи хуманоидния робот Atlas на FIFA World Cup 2026™ в първата по рода си активация по време на мач на живо

Hyundai Motor представи хуманоидния робот Atlas® на Boston Dynamics по време на FIFA World Cup 2026™, демонстрирайки възможностите на най-съвременната роботика на една от най-големите световни спортни сцени.

За първи път в историята хуманоиден робот беше интегриран в средата на официален мач от Световното първенство по футбол, подчертавайки лидерството на Hyundai Motor Group и Boston Dynamics в областта на роботиката.

Мащабна комуникационна кампания ще разкрие историята зад историческата поява на Atlas на FIFA World Cup 2026™

Hyundai Motor Company интегрира хуманоидния робот Atlas®, разработен от Boston Dynamics, в осминафиналния двубой Бразилия - Норвегия от FIFA World Cup 2026™, проведен на стадиона в Ню Йорк/Ню Джърси. В качеството си на официален партньор по роботика на турнира компанията реализира първата в историята активация по време на почивката на мач от Световното първенство, представяйки най-новите достижения в роботиката пред милиони зрители по света.

Тази историческа демонстрация затвърждава лидерската позиция на Hyundai Motor Group в развитието на роботиката и отразява стремежа на компанията да създава иновации, поставящи човека в центъра на технологичния прогрес.

Исторически момент за роботиката и световния спорт

С появата на Atlas роботиката за първи път стъпи на една от най-големите спортни сцени в света, доказвайки, че подобни технологии могат да функционират надеждно и в динамичната среда на спортно събитие на живо.

Представянето отбеляза два важни исторически момента:

Първа публична демонстрация на производствената версия на Atlas и неговите реални двигателни възможности, след дебюта на робота по време на CES 2026.

Първа поява на хуманоиден робот в официален мач от FIFA World Cup™.

С тази демонстрация Hyundai Motor продължава да развива визията си "Progress for Humanity", показвайки как роботиката може да създава реални ползи и вдъхновяващи преживявания за хората по света.

Като част от глобалната кампания 'Next Starts Now' искахме появата на Atlas на най-голямата футболна сцена в света да покаже, че бъдещето не е нещо далечно – то започва още днес. В Hyundai сме посветени на разработването на иновации, ориентирани към хората, които естествено се вписват в ежедневието. Роботиката е важна част от нашата визия за бъдещата мобилност и вярваме, че чрез подобни преживявания може да бъде истински партньор в развитието на обществото.“, сподели Сънгуон Джи, Изпълнителен вицепрезидент и глобален маркетинг директор на Hyundai Motor Company.

Какво се случи по време на почивката?

В началото на полувремето Atlas излезе от тунела към терена и привлече вниманието на публиката с поредица от емблематични жестове при отбелязване на гол, вдъхновени от някои от най-известните футболисти в света, сред които Хари Кейн, Ерлинг Холанд, Матеус Куня и Сон Хюн-мин.

Изпълнението допринесе за атмосферата на стадиона и едновременно с това демонстрира впечатляващите двигателни възможности и изразителност на робота.

След края на демонстрацията Atlas подаде официалната футболна топка на съдията, поставяйки началото на второто полувреме. Пред милионна аудитория роботът демонстрира прецизни, координирани движения и надеждна работа в реална, динамична среда.

Как Atlas усвои футболните движения?

Изпълнението на Atlas стъпва върху няколко ключови роботизирани технологии:

Retargeting Technology – позволява движенията на човек, включително футболни жестове и празнувания, да бъдат адаптирани към конструкцията на робота.

Reinforcement Learning – алгоритми за обучение чрез хиляди симулации, които оптимизират движенията преди реалното им изпълнение.

Whole-Body Control – система, която координира движението на цялото тяло и осигурява плавност, баланс и динамика.

Комбинацията от тези технологии позволява на Atlas да изпълнява все по-сложни задачи и да се адаптира към различни условия в реална среда.

„В Boston Dynamics винаги сме черпили вдъхновение от човешките спортни постижения – гимнастика, танци, паркур, а вече и футбол – за да разширяваме границите на възможното при роботите. Съвместната работа с Hyundai Motor Group и FIFA по този проект беше истинско предизвикателство. Начинът, по който обучихме Atlas за това представяне, е сходен с методите, които използваме за подготовката му за реални индустриални приложения. Това е чудесен начин хората по света да се запознаят с потенциала на съвременните роботи, базирани на изкуствен интелект.“, заяви Алберто Родригес, директор "Поведение на роботите", Boston Dynamics

Част от глобалната кампания "Next Starts Now"

Появата на Atlas е естествено продължение на глобалната кампания "Next Starts Now", чрез която Hyundai Motor използва футбола като платформа, за да вдъхновява следващото поколение играчи, фенове и новатори.

След поредицата School of Football, в която Atlas усвои движения като впечатляващото изпълнение Ghost Rabona, роботът направи следващата логична крачка – демонстрира наученото в реалната атмосфера на Световното първенство.

Hyundai Motor ще представи и документалния късометражен филм "The Training Ground", създаден съвместно с BBC StoryWorks Commercial Productions, който проследява техническата подготовка на робота за участието му на FIFA World Cup 2026™. Филмът ще бъде публикуван на 7 юли както в пълна 3,5-минутна версия, така и в 30-секунден формат.

Следващата стъпка в развитието на роботиката

Демонстрацията на FIFA World Cup 2026™ е най-мащабната публична изява досега на роботизираните технологии на Hyundai Motor Group и ясно показва амбицията на компанията да развива роботиката, автономните системи и иновациите, ориентирани към човека.

Чрез съчетаването на спорт, технологии и завладяващо разказване на истории Hyundai Motor продължава да реализира своята визия "Progress for Humanity", доказвайки, че иновациите могат не само да променят начина, по който се движим, но и начина, по който хората общуват с технологиите.

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