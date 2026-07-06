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Още футболни вечери в ресторанта на Бала

  • 6 юли 2026 | 14:43
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Още футболни вечери в ресторанта на Бала

Легендата на българския футбол Красимир Балъков продължава със специалните вечери, свързани със световното първенство, които организира в своя ресторант "Каза Бала" на булевард "Симеоновско шосе" в София. На 7, 9, 14, 15 и 19 юли бронзовият медалист от САЩ'94 ще предложи на клиентите в заведението голям екран, приятна атмосфера и вкусна кухня. Последната дата е денят на големия финал на Мондиал 2026.

В началото на световното бившата суперзвезда на Спортинг (Лисабон) и Щутгарт проведе в "Каза Бала" испанска, френска и португалска вечер. Утре соаретата при Краси продължават с осминафинала Аржентина - Египет от 19:00 ч.

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