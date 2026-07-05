Иван Иванов срещу Динко Динев в битка за място в остовната схема на "Чалънджър"-а в Нотингам

Националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов и Динко Динев се класираха за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на трева от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам (Великобритания) с награден фонд 56 700 евро.

17-годишният Иванов се справи на старта с Конър Ганън (Ирландия) с 6:4, 6:3 за 68 минути игра.

Българинът стигна до пробив в последния, десети гейм на първия сет, за да го спечели с 6:4. Във втората част той проби за 4:2 и запази преднината си за крайния успех.

Динев имаше по-труден мач, но показа характер и победи представителя на домакините Зак Стивънс с 6:7(10), 7:6(2), 6:4 в двубой, продължил три часа и 15 минути.

22-годишният българин навакса на два пъти пробив пасив в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него Динев пропусна два сетбола и загуби с 10:12 точки. Втората част също беше много драматична. Динев поведе с два пробива и 4:1, но допусна изравняване при 4:4. След това той стигна до нов брейк за 5:4, но при този резултат пропусна два сетбола, загуби подаването си и така се стигна до втори тайбрек. В него родният тенисист спечели убедително със 7:2 точки и изравни резултата в сетовете. Третата част отново беше белязана от обрати. Динев поведе с 3:1, допусна обрат за 3:4, но след серия от три поредни спечелени гейма триумфира с победата.

Така утре Иван Иванов и Динко Динев ще играят един срещу друг за място в основната схема на турнира.

Динев ще вземе участие и в надпреварата на двойки. Българинът и Матео Ковато (Италия) ще се изправят в първия кръг срещу британците Том Хандс и Матю Съмърс.

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