  • 24 май 2026 | 13:30
Иван Иванов с победа в квалификациите в Словакия

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов започна с убедителна победа участието си в квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50" в Кошице (Словакия) с награден фонд от 56 700 евро.

17-годишният Иванов, шампион при юношите на „Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ през миналия сезон, разгроми представителя на домакините Радован Михалик с 6:0, 6:1 за само 62 минути игра.

Българинът демонстрира пълно превъзходство още от началото на двубоя и загуби едва един гейм по пътя към успеха.

За място в основната схема Иван Иванов ще се изправи срещу победителя от мача между водача в схемата на квалификациите Алафия Айени (САЩ) и Итън Кук (Австралия).

Ден 1 на "Ролан Гарос", следете всички мачове

Джокович получи пълна подкрепа от съперник

Монфис: Вдъхнових някои чернокожи играчи да разберат, че могат да успеят

Виктор Марков достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Турция

Разочарование за Франция преди старта на "Ролан Гарос"

Перуанец с исторически триумф в Хамбург

Александър Димитров обяви групата на България за мачовете с Черна гора и Молдова

ЦСКА обяви много важна новина за основен играч

Левски поднесе цветя на Могилката

Везенков и Олимпиакос протягат ръце към мечтания трофей, но на пътя им стои Реал Мадрид

Историята чака Кими Антонели, но Джордж Ръсел има друга идея

Помогнаха ли на Усик?

