Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски се класира за втория кръг на квалификациите на "Чалънджър" в Румъния

Донски се класира за втория кръг на квалификациите на "Чалънджър" в Румъния

  • 5 юли 2026 | 17:06
  • 250
  • 0
Донски се класира за втория кръг на квалификациите на "Чалънджър" в Румъния

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Яш (Румъния) с награден фонд 160 680 евро.

Българинът победи шведа Ерик Гревелиус с 6:2, 6:4 за 68 минути на корта.

Донски взе подаването на съперника си два пъти, за да спечели първия сет, а във втората част направи решителен пробив за 5:4 в деветия гейм и в следващия затвори двубоя с втория си мачбол.

За място в основната схема утре той ще играе срещу победителя от срещата между Иржи Чижек (Чехия) и Драгош Николае Казаку (Румъния).

Донски ще играе и в надпреварата на двойки. Националът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, ще започнат с двубой срещу Иниго Сервантес (Испания) и Денис Молчанов (Украйна).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Васил Терзиев: България има нужда от примери като Никола Цолов и Григор Димитров

Васил Терзиев: България има нужда от примери като Никола Цолов и Григор Димитров

  • 5 юли 2026 | 15:27
  • 450
  • 1
Димитър Кисимов стартира с победа на "Уимбълдън"

Димитър Кисимов стартира с победа на "Уимбълдън"

  • 5 юли 2026 | 14:24
  • 4720
  • 1
Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с българска победа

Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с българска победа

  • 5 юли 2026 | 17:52
  • 11714
  • 0
Зверев, Де Минор, Фриц и Бублик стигнаха четвъртия кръг на “Уимбълдън”

Зверев, Де Минор, Фриц и Бублик стигнаха четвъртия кръг на “Уимбълдън”

  • 5 юли 2026 | 02:14
  • 3876
  • 0
Григор Димитров: Сам се поставих в трудна ситуация, но не спрях да вярвам

Григор Димитров: Сам се поставих в трудна ситуация, но не спрях да вярвам

  • 5 юли 2026 | 01:06
  • 10740
  • 12
Шестият ден на "Уимбълдън" бе вълнуващ за България

Шестият ден на "Уимбълдън" бе вълнуващ за България

  • 5 юли 2026 | 00:32
  • 30895
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

  • 5 юли 2026 | 14:10
  • 45273
  • 107
Гран При на Великобритания: Леклер отново начело, но Антонели е с много по-свежи гуми (следете на живо)

Гран При на Великобритания: Леклер отново начело, но Антонели е с много по-свежи гуми (следете на живо)

  • 5 юли 2026 | 17:45
  • 6707
  • 0
ЦСКА се похвали с 20 000 фен карти: Червената вълна поставя нови рекорди!

ЦСКА се похвали с 20 000 фен карти: Червената вълна поставя нови рекорди!

  • 5 юли 2026 | 17:49
  • 1526
  • 9
Разбраха се: Юрген Клоп застава начело на Германия

Разбраха се: Юрген Клоп застава начело на Германия

  • 5 юли 2026 | 12:56
  • 10814
  • 21
Проклятието на "Ацтека" и Божията ръка 40 г. по-късно: Англия срещу Мексико на мястото на най-големия си кошмар

Проклятието на "Ацтека" и Божията ръка 40 г. по-късно: Англия срещу Мексико на мястото на най-големия си кошмар

  • 5 юли 2026 | 12:19
  • 13898
  • 14
На живо от Ботевград: Везенков вече загрява за решаващия сблъсък с Норвегия

На живо от Ботевград: Везенков вече загрява за решаващия сблъсък с Норвегия

  • 5 юли 2026 | 18:00
  • 651
  • 0