Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Кузманов стартира с победа в квалификациите на "Чалънджър" в Германия

Кузманов стартира с победа в квалификациите на "Чалънджър" в Германия

  • 5 юли 2026 | 18:33
  • 247
  • 0
Кузманов стартира с победа в квалификациите на "Чалънджър" в Германия

Димитър Кузманов започна с успех участието си в квалификациите на сингъл на турнира на клей от серията "Чалънджър 125" в германския град Брауншвайг с награден фонд 203 900 евро.

Пловдивчанинът, който е поставен под номер 6 в схемата на пресявките, победи Рафаел Матос (Бразилия) с 6:3, 6:4 за час и 40 минути на корта.

Двамата си размениха по един пробив в началото, след което Кузманов стигна до втори в шестия гейм и след 6:3 поведе в резултата. Във втората част той успя да стигне до само един брейк в деветия гейм, който му беше достатъчен, за да спечели двубоя.

В спор за място в основната схема българинът, който вече си осигури 3 точки за световната ранглиста и 1035 евро от наградния фонд, ще играе утре срещу номер 8 Роберт Стромбахс (Латвия).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Васил Терзиев: България има нужда от примери като Никола Цолов и Григор Димитров

Васил Терзиев: България има нужда от примери като Никола Цолов и Григор Димитров

  • 5 юли 2026 | 15:27
  • 556
  • 2
Димитър Кисимов стартира с победа на "Уимбълдън"

Димитър Кисимов стартира с победа на "Уимбълдън"

  • 5 юли 2026 | 14:24
  • 5019
  • 1
Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с българска победа

Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с българска победа

  • 5 юли 2026 | 17:52
  • 13810
  • 0
Зверев, Де Минор, Фриц и Бублик стигнаха четвъртия кръг на “Уимбълдън”

Зверев, Де Минор, Фриц и Бублик стигнаха четвъртия кръг на “Уимбълдън”

  • 5 юли 2026 | 02:14
  • 3943
  • 0
Григор Димитров: Сам се поставих в трудна ситуация, но не спрях да вярвам

Григор Димитров: Сам се поставих в трудна ситуация, но не спрях да вярвам

  • 5 юли 2026 | 01:06
  • 11098
  • 12
Шестият ден на "Уимбълдън" бе вълнуващ за България

Шестият ден на "Уимбълдън" бе вълнуващ за България

  • 5 юли 2026 | 00:32
  • 31013
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мощно начало за България срещу Норвегия!

Мощно начало за България срещу Норвегия!

  • 5 юли 2026 | 19:30
  • 5293
  • 13
Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

  • 5 юли 2026 | 14:10
  • 51911
  • 111
Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън

Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън

  • 5 юли 2026 | 18:32
  • 15584
  • 28
ЦСКА се похвали с 20 000 фен карти: Червената вълна поставя нови рекорди!

ЦСКА се похвали с 20 000 фен карти: Червената вълна поставя нови рекорди!

  • 5 юли 2026 | 17:49
  • 7446
  • 59
Разбраха се: Юрген Клоп застава начело на Германия

Разбраха се: Юрген Клоп застава начело на Германия

  • 5 юли 2026 | 12:56
  • 13111
  • 29
Проклятието на "Ацтека" и Божията ръка 40 г. по-късно: Англия срещу Мексико на мястото на най-големия си кошмар

Проклятието на "Ацтека" и Божията ръка 40 г. по-късно: Англия срещу Мексико на мястото на най-големия си кошмар

  • 5 юли 2026 | 12:19
  • 17515
  • 17