Динко Динев се разправи с еквадорец в Кайзери

Динко Динев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 000 долара. Поставеният под номер 5 в схемата българин разгроми във втория кръг Фелипе Гайегос (Еквадор) с 6:1, 6:1 за само 54 минути игра.

22-годишният Динев поведе с 4:0 по пътя към успеха в първия сет, а във втората част направи две серии от по три поредни спечелени гейма.

За място на полуфиналите той ще се изправи срещу третия поставен Адхития Ганесан (САЩ).

В надпреварата на двойки Динев и Даниел Филипс (Бермуда) отпаднаха на четвъртфиналите след поражение с 2:6, 6:3, 7:10 от вторите поставени Кешав Чопра (САЩ) и Стефан Купър (Великобритания).

В същото време Георги Георгиев се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей за мъже в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 000 долара.

19-годишният българин и Андреас Тимини (Кипър) победиха на четвъртфиналите вторите поставени италианци Алберто Мороли и Федерико Вале с 6:2, 6:2 за 75 минути игра. Съперниците им в битката за място на финала ще станат ясни по-късно днес.

Михаил Иванов и Вардан Манукян (Русия) отпаднаха на четвъртфиналите след загуба в оспорван мач от водачите в схемата Никола Йович (Сърбия) и Никита Маштаков (Украйна) с 5:7, 5:7.

Българското участие при жените в турнира обаче приключи. Алекса Каратанчева претърпя поражение във втория кръг на сингъл с 0:6, 2:6 от Ема Гирардато (Италия), а Дария Великова отстъпи с 3:6, 2:6 на Ива Иванович (Швейцария).

На четвъртфиналите на двойки Ралица Александрова и Анджелина Костова загубиха с 0:6, 5:7 от вторите поставени Миа Хорвит (САЩ) и Мари Метро (Швейцария).

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